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Gündem Yunan gemisi Türk balıkçılara çarptı! Ölüler var
Gündem

Yunan gemisi Türk balıkçılara çarptı! Ölüler var

Adana'nın Karataş ilçesi yakınlarında Yunanistan'a ait bir tanker, balıkçı teknesine çarptı. Meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:55:00 - 2020-11-11 12:23:31
Yunan gemisi Türk balıkçılara çarptı! Ölüler var

Adana Seyhan Karataş balıkçı barınağının 3 mil açığında bulunan Yunan bandıralı tanker, 20 metre uzunluğunda olan balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknenin içindeki 5 balıkçının kaybolduğu belirtilmişti. Edinilen son dakika haber göre; 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Ekipler bölgeye geldi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Yorumlar

uzeyr

kasıt vardır araştırılsın yunan domuzları bilerek çarpmıştır
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