Yunan gazeteden dikkat çeken yeni kabine manşeti! Olay oldu

Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 4 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, hükümetleri döneminde Türkiye'nin etki alanının ulaştığı yerlerin de ortaya çıktığının altını çizerek, 'Siyaset gibi diplomasiyi de eski dar kalıp okuyanların Türk dış politikasıyla ilgili iddialarının temelsiz olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna 780 bin kilometrekareden çok daha geniş bir ülke olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz' ifadesini kullandı.

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"Erdoğan'ın yeni şahinleri"

Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşet oldu.

Yunan NewsBomb sitesi Erdoğan’ın kabinesini “Türkiye: Erdoğan’ın yeni şahinleri” başlıklı haberde yeni kabine tanıtıldı. Haberde savunma Bakanı Yaşar Güler’in "Mavi Vatan'ı savunmaya devam edeceğiz” vurgusu hatırlatıldı.

Kathimerini 'Erdoğan: Türkiye sınırlarından büyüktür' başlığı ile yayınladığı haberinde "Bugünkü kabine toplantısının ardından konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi sınırlarından daha büyük olduğunu savundu." ifadelerine yer verildi.

"Yeniden seçilen Türk lider, "Dar sınırlara bağlı değiliz ve bu, (geçen Cumartesi Türkiye cumhurbaşkanının göreve başlama töreni dahil) dünyanın her yerinden çok sayıda liderin katılımıyla gösterildi." Cumhurbaşkanlığı'nda yeni dönem 28 Mayıs'ta başlıyor."

'Recep Tayyip Erdoğan duruşunu değiştirmişe benzemiyor: Türkiye 780.000 km2'den büyük' başlığını atan Skai 'Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar herhangi bir tutum değişikliğine işaret ediyor gibi görünmüyor' yorumunda bulundu.

Yunan Ethnos 'Erdoğan yine sınırlarını aşan bir Türkiye'den bahsetmekten geri kalmadı' dedi. İeidiseis 'Dış politika açısından Erdoğan, Türkiye'nin kendi yönetimleri sırasındaki etki alanının boyutunun da ortaya çıktığını vurguladı' dedi.