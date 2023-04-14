Yunan gazeteciden alçaklık: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurun

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Doğu Akdeniz'in de içinde olduğu birçok kritik alanda 'atılamaz' denilen adımları atarak, Türkiye karşıtlarının kirli planlarını bozdu. Türkiye'nin artan gücü, istikrarı ve yürüttüğü bağımsız dış politikasını hedef alan batı ise '14 Mayıs' seçimlerini kendileri açısından bir 'viraj' olarak görüyor.

Yunan gazeteciden alçak tehdit

Savunma sanayii atılımlarından rahatsız olan Yunanistan'da bir gazeteci, "Türkiye sahip olduklarından geri adım atmıyor" diyerek alçakça tehditler sarf etti.

"Seçimi kazanırsa vurulmalı"

Yunan gazeteci, "3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlamaları mantıklı mı, değil mi? Siz karar verin... Komşular Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyorlar. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirebilir, bu yüzden Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır. Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz, ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj verilecek demişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında, "Türkiye bu seçimle birlikte Batı'ya bir mesaj verecek. Bu mesajı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu ülke artık terörle mücadele ederken de ekonomi politikalarını belirlerken de 'Batı ne der' diye bakmıyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Biz şimdi işimize bakıyoruz. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktıysa bu, bir başarının adımıdır. Batı dikkat ederseniz, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı aldıkları bu cephe milletimize karşı aldıkları bir cephedir. Benim milletim bu oyunu 14 Mayıs'ta bozacaktır. 14 Mayıs adete bir kırılma noktası olacaktır. Bu kırılma noktasıyla da Türkiye'yi yeniden kendi çizgilerine kim çekecekse onlar, onlara mavi boncuk dağıtıyor." sözlerini kullanması dikkat çekmişti.

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