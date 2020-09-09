  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan turizmciler Büyük Britanya ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğinin büyük bir kısmının Türkiye'ye kaydığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:46:00 -
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

Birleşik Krallık'ın idaresinde bulunan İskoçya ve Galler, Yunanistan’ın Zente Adası’ndan ülkeye dönen 7 yolcuda koronavirüs çıkması üzerine bu ülkeyi karantina listesine aldı. Yunanistan’dan dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi. Yunanistan’dan vazgeçen turistler, rotayı Türkiye’ye çevirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünya devi tur operatörü TUI’nin Birleşik Krallık’tan Yunanistan’a seyahat eden uçaklarının yönünü Türkiye’ye çevirdiğini söyledi.

Galler ve İskoçya’nın söz konusu kararının Marmaris’teki rezervasyonları hareketlendirdiğini belirten Bülbüloğlu, "Şu anda Marmaris’teki 4 ve 5 yıldızlı nitelikli konaklama tesislerindeki doluluk oranları yüzde 70-80 civarlarında. Bu oranın büyük bölümünü de Büyük Britanya’dan gelenler oluşturuyor." dedi.

İngiltere'nin daha önce aralarında İspanya, Fransa ve Hırvatistan gibi önemli turizm ülkelerini de karantina listesine aldığını hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin ise şunları aktardı:

"İngiltere’den 31 Kasım tarihine kadar bölgemize uçaklar gelmeye devam edecek. Daha önceki yıllarda bu kasım başına dek sürüyordu. Eğer biz ve tur operatörleri, gayret gösterirse aralıkta da turist gelmeye devam eder, sezon uzun yıllardan sonra sene sonuna kadar uzayabilir."

Muğla'ya turist akını

Öte yandan yaşanan bu süreçte İngiliz turistler Muğla’ya da yoğun ilgi gösterdi. Muğla’ya bu yılın 8 ayında 162 ülkeden 322 bin 728 turistin geldiği belirtilirken, bunun 150 bin 809’unu İngilizler oluşturdu.

İngiliz gazeteden Türkiye'ye büyük övgü

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. Türkiye’nin İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete ülkemizin koronavirüs salgınıyla mücadelesinden de övgüyle bahsetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Gülme komşuna gelir başına...
  • Yanıtla
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaş..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı