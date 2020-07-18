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Dünya

Yunan ekibi Larissa’dan büyük skandal! Sahaya bu formayla çıkacaklar

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı Yunanistan'ı adeta çileden çıkardı. Yunanistan ekibi Larissa, ligde oynayacakları Xanthi maçına "Ayasofya'yı kurtarın" ifadesinin yer aldığı formayla çıkmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 08:35:00 -
Yunan ekibi Larissa’dan büyük skandal! Sahaya bu formayla çıkacaklar

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı Yunanistan'da gündem olmaya devam ediyor. Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa, Xanthi ile oynayacakları son maçta Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararıyla ilgili özel forma hazırlattı.

Larissa'nın formalarında, "Ayasofya'yı kurtarın" şeklinde bir ifade yer aldı. Larissa maçta giyecekleri bu formanın taraftarlara da dağıtılacağını açıkladı.

Cami kararı büyük yankı uyandırdı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Tarihi karar tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, kararı hazmedemeyen ülkelerin başında Yunanistan geliyor.

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Yorumlar

Bozukluk

Bu bozukluk dünyada birtek bizde olsa gerek. Elin yunanı bile davasına sahip cıkıyor biz müslümanız dememize rağmen davamıza onlar kadar sahip çıkamıyoruz..... Hayretttt
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atakan699

ayasofya cami'nin reklamini yapmislar bedevadan
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