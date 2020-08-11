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Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ardından Atina yönetimi provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan’ın Muğla açıklarında bulunan bir tekneye ateş açtığı öğrenildi. Meydana gelen olay sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:47:00 - 2020-08-11 12:51:24
Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından Muğla’da bulunan bir tekneye ateş açıldı. Açılan ateş sonrası 3 kişi Türk tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan tarafından özel bir teknenin hedef alınması bilgisi sonrası bir açıklama yaptı.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının Rodos adası yakınlarında gerçekleştiğini ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye intikal edildiğinde Yunan deniz kuvvetlerine ait herhangi bir unsurun bölgede bulunmadığını kaydetti.

Saldırı sonrası 1’i ağır olmak üzere 2 Türk vatandaşı ve 1 Suriye vatandaşının yaralandığı öğrenildi.

Ateş açılan teknenin ise saldırı sonrası battığı açıklandı.

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