Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından Muğla’da bulunan bir tekneye ateş açıldı. Açılan ateş sonrası 3 kişi Türk tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan tarafından özel bir teknenin hedef alınması bilgisi sonrası bir açıklama yaptı.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının Rodos adası yakınlarında gerçekleştiğini ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye intikal edildiğinde Yunan deniz kuvvetlerine ait herhangi bir unsurun bölgede bulunmadığını kaydetti.

Saldırı sonrası 1’i ağır olmak üzere 2 Türk vatandaşı ve 1 Suriye vatandaşının yaralandığı öğrenildi.

Ateş açılan teknenin ise saldırı sonrası battığı açıklandı.