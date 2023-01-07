Yunan da 6’lı masayı istiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde umudunu 6'lı masaya bağlayan Yunan gazeteci Giorgos Papachristos, küstah sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yunan medyası, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.

To Vima isimli Yunan gazetesinde hadsiz sözlerin yer aldığı bir makale yayımlandı. Yunan gazeteci Giorgos Papachristos imzalı “Ege’nin Prespa’sı ne olacak?” başlıklı makalede, Yunanistan’ın dayatması nedeniyle Makedonya’nın ülke ismini değiştirmeyi kabul ettiği Prespa Anlaşması’na atıfta bulundu.

"Erdoğan’ın uslu durmamamız halinde..."

Yunanistan'ın tacizlerine karşı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Giorgos Papachristos, “Brüksel’de Yunanistan-Türkiye-Almanya üçlü ‘gizli’ görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uslu durmamamız halinde bizi mahvetmeye hazır olduğuna dair meşhur tehditlerini savurması açıkça Atina’da kimseyi şaşırtmadı” diye yazdı.

Yunanistan neden bu kadar endişelensin...

Tayfun füzesinin varlığından İtalya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin de endişelenmesi gerektini yazan Giorgos Papachristos, “Füzenin gerçekten var olduğunu ve gerçekten de böyle bir menzile sahip olduğunu kabul edersek bu menzil batımızdaki İtalya’yı aşmakta, neredeyse kuzeyde Almanya’nın uçlarına kadar ulaşırken Yunanistan neden bu kadar endişelensin” ifadelerinde bulundu.

"Evinde uyuyacağı son gece"

Umudunu 6’lı masaya bağlayan Yunan gazeteci, küstah sözlerle Erdoğan’ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kaybettiği gecenin evinde uyuyacağı son gece olacağını yazarak haddini aşan Yunan gazeteci, “Önümüzdeki haziran seçimlerini kaybederse o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinde uyuyacağı son gece olacağının kimsenin gözünden kaçmadığını tahmin ediyorum” diye yazdı.

"Türkiye vizyonu da iyi bir yöntem"

Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurmayı hedeflediğini kaydeden Papachristos, “Adam açıkça kararsızların yelpazesindeki son seçmene hitap etmek için elinden geleni yapıyor ve bir zamanların kudretli Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kuracak, gücü her şeye yeten bir Türkiye vizyonu da iyi bir yöntem.” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Haber7