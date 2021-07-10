Yunan basını Türk donanmasını yazdı: Endişeyle izleniyor

Yunan yayın kuruluşu Greek Reporter, bir analiz habere yer verdi. "Almanya, Ege'de AB'nin müttefiki Yunanistan yerine Türkiye'yi destekliyor." başlıklı haber dikkat çekti.

Almanya'nın, Türkiye'ye verdiği destekten Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığa, son denizaltı satışı da örnek gösterildi. Yunanistan, Haziran ayında Alman makamlarından Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulmasını istedi. Ancak bu talebi Berlin yönetimi reddetti.

"Atina, Türkiye'nin gücünün farkında"

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini geri çevirdi.

Haberde Yunanistan'ın, AB'den Ankara'ya askeri ambargo taleplerine rağmen, Almanya'nın Türkiye'yi desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Greek Reporter, Türkiye'nin Almanya'dan aldığı U-214 denizaltılarıyla sahada attığı kritik adıma da dikkat çekti; Atina'nın Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağının farkında olduğunu belirtti.

"Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izliyor" cümlesini kullandı.

Haberde, Almanya'nın hem göçmen sorunu hem de stratejik ve ekonomik nedenlerle Türkiye ile anlaşmazlıktan kaçındığına da değinildi.