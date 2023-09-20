Yunan basını: Son dönemin en kritik teması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce CNN'e konuşan Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ve Yunanistan ile ilişkilerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

Bunlar uzun yıllardır karşı karşıya olduğumuz güçlükler. Örneğin Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgeleri gibi konularda yıllardır farklılıklarımız var. Bunları çözmek kolay değil, aksi takdirde uzun zaman önce çözülmüş olurdu.

Yunan basını da Erdoğan-Miçotakis görüşmesini son dönemin en kritik teması olarak yorumladı.

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