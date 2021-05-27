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Siyaset Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!
Siyaset

Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği tarihi ayarın acısını atlatamayan Yunan basını, kritik ziyaret öncesinde 'ortamı germe' çabalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:52:00 - 2021-05-27 23:56:41

 Yeniakit.com.tr 

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir' diyerek haddi aşan ifadeler kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, tarihi bir ayar vererek, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulundu. Yunanistan'ın egemenlik haklarıyla ilgili konuştu, bunu kabul etmem mümkün değildir. Bizim attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir." demişti. Kuyruk acısı hala geçmeyen Yunan basını, Bakan Çavuşoğlu'nu hedef aldı.

Yunan basının 'gerginlik' çabası!

Yunan basını, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü Yunanistan'a yapacağı ziyaretten önce Batı Trakya'ya giderek Müslüman Türk azınlıklarının termsilcileri ile görüşme kararı almasına üzerine, 'Ziyaret öncesi gerginlik' değerlendirmesi yaparak Yunan hükümetini kışkırttı.

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