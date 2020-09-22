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Dünya Yunan Bakan'dan küstah sözler
Dünya

Yunan Bakan'dan küstah sözler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 00:53:00 -
Yunan Bakan'dan küstah sözler

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra Türkiye ile ilgili skandal sözler sarf etti.

Küstah Bakan Dendias, Türkiye'nin Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarından kurtulmak için uluslararası hukuka saygı duyduğunu sözde birçok örnekle kanıtlaması gerektiğini ileri sürdü.

Dendias, Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sözde yönünü belirleyebilmeleri için bu konunun liderlerin toplantısında bir kez daha gündeme geleceğini söyledi.

Hazımsız Yunanistan'ın hazımsız Bakan'ı Dendias, meşru haklarını kararlılıkla kullanan Türkiye’nin o zamana kadar uluslararası hukuka saygının hissedilir belirtilerini göstermesini umduklarını söyleyerek skandal açıklamalarına devam etti.

Diğer yandan, Yunan Bakan, AB toplantısında Belarus yaptırımları, Çin ve Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkilerin ele alındığını, AB'yi ilgilendiren jeopolitik sorunlaın geniş bir yelpazede değerlendirildiğini söyledi.

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