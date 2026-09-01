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Gündem Yunan Bakan: Bize ne Filistin'den! İsrail bizi Türkiye’nin tehdidinden koruyacak
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Yunan Bakan: Bize ne Filistin'den! İsrail bizi Türkiye’nin tehdidinden koruyacak

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Yunan Bakan: Bize ne Filistin'den! İsrail bizi Türkiye’nin tehdidinden koruyacak

Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan, AB ve ABD’den umudu kesince Siyonist katillere bel bağladı. İsrail ile yapılan 3 milyar avroluk ‘Aşil kalkanı’ anlaşmasını değerlendiren Yunan bakan Adonis Georgiadis, "İsrail ile ittifak, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" dedi. Georgiadis, İsrail ile askeri ittifaka eleştirilerine ise "Aklı başında her Yunan, bu ittifakı desteklemelidir. Biz burada Filistin'in çıkarları için değil Yunan halkı için buradayız" karşılığını verdi.

Yunanistan Sağlık Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan ve İsrail arasında Tel Aviv’de imzalanan 3 milyar euroluk yeni savunma anlaşmasını savundu. İsrail’den çok katmanlı hava ve balistik füze savunma sistemi alımını içeren "Aşil Kalkanı" adlı anlaşma nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kyriakos Miçotakis’i parlamento kürsüsünden tebrik eden Georgiadis, "İsrail ile ittifakımız, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor. Bu son derece önemli bir mesele" dedi.

BİZE NE FİLİSTİN’DEN!

Georgiadis, İsrail ile askeri ittifaka sağlık sisteminden daha fazla öncelik verdiği için kendisini eleştiren Yunanistan Komünist Partisi’nden (KKE) bir milletvekili ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı açıklamada, İsrail ile stratejik ittifakın Yunan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Georgiadis, "Ne Sovyet halkının, ne komünistlerin, ne proletaryanın ne de Filistin halkının çıkarlarına hizmet ediyoruz. Biz, Yunan halkı için buradayız. Yunan halkı, İsrail ile ittifakımızı son derece önemli görüyor. Aklı başında her Yunan, bu ittifakı desteklemelidir" ifadelerini kullandı.
Georgiadis, Gazze’deki soykırım nedeniyle Yunanistan’da İsrail gemilerine ve İsrailli turistlere yönelik protesto eylemlerini de eleştirdi. Yunan bakan, İsrailliler aleyhindeki solcu protestoları "soytarılık" olarak nitelendirdi.

DAVUD'UN SAPANI

İsrail ve Yunanistan savunma bakanlıkları tarafından dün Tel Aviv’de imzalanan "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması, iki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması olma niteliği taşıyor. Anlaşma, Spyder, "Davud’un Sapanı" ve Barak MX gibi gelişmiş İsrail sistemlerini içeriyor. Yunan savunma sanayisinin yüzde 25 oranında katılacağı sistemlerin yaklaşık 35 ay içinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

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