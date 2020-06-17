Yunan bakan bir sonraki hamleyi açıkladı: Türkiye-Libya anlaşmasını feshedeceğiz

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Bir Yunan televizyonuna çıkan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayı hedef aldı.

Dendias, Mısır ile birlikte Yunanistan’ın anlaşmayı feshedeceklerini duyurdu.

Yunan bakan sonraki hedefi açıkladı

Dendias, çıktığı televizyon kanalında, İtalya ile yapılan anlaşmanın ardından bir sonraki adımı açıkladı.

Dendias “Bir sonraki adımımız ayın 18’inde Mısır’a yapacağımız yolculuk olacak.” ifadelerinde bulundu.

Beklentilerinin bir anlaşmaya varmak olduğunu açıklayan Dendias, “Hemen mi sonra mı bilmiyorum ama amacımız Mısır ile anlaşmak.” Şeklinde konuştu.

“Görüşmede anlaşmak zor”

Bu görüşmede herhangi bir anlaşmanın olup olmayacağının sorulması üzerine Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, “Bu çok zor. Aşırı duygusal olmak istemiyorum ve olmamalıyız.” dedi.

“Mısır Türkiye’nin nasırına basmaktan çekiniyor”

Mısır ile anlaşmanın neden zor olacağı sorusuna cevap veren Dendias, “Mısırlılar bölgedeki kendilerinin işi olmayan diğer paralel sorunlarla ilgilenmeyi sevmiyorlar, bu onların bürokrasisinin duruşu. Daha basit bir dille ifade etmek gerekirse, Türk nasırına basmaktan kaçınıyorlar. Kaçınılmaz olarak bu anlaşma tamamlandığında Türkiye’nin talepleriyle çatışacak.” dedi.

“Mısır ile aynı bloktayız”

Mısır ile yakın ilişkiler içinde olduğunu dile getiren Dendias, “Mısır ile zaten bir anlaşma temelimiz var” diye konuştu ve “Bölgeyi aşağı yukarı aynı şekilde gören bir bloka mensubuz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edeceğiz”

Mısır ile yapılan bir anlaşmanın Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edeceği iddiasında bulunan Dendias, anlaşmanın temelsiz olduğunu ve yasal zemininin olmadığını öne sürdü.

Dendias, “Mısır ile anlaşmanın yapılmasından sonra birinin diğerinin kapsayacağı ve birinin yasal olduğu açıkken diğeri tamamen yasadışı ve mantıksız şeylerden oluşuyor.” iddiasında bulunarak Türkiye'nin kıta sahanlığını gasp etmek istediklerini vurguladı.

"Türkiye Mısır'a hediye vermeye çalışıyor"

Yunan bakan Türkiye’nin Mısır’a hediye vermeye çalıştığını iddia ederek şu iddiaları ileri sürdü:

“Bu yüzden Türkiye, Mısırlılara hediye vermeye çalışıyor, Yunanlıların size verdiğinden yüzde 30-40 daha fazla verebileceğini söylüyor. Onlarla bizden önce anlaşma yapmak için... Tabi ki bu tarz şeyler Türkler için kolay. Bölgeye ince hava veriyorlar, bu yüzden her şeyi vaat etmeleri kolay, aynı zamanda Libyalılara ‘hediye’ verdi. Çünkü bu bir uydurma.”

Girit’in güney doğusunda yapılacak sondaj çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yunan bakan, “Türk komşularımıza açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Hiçbir hükümet özellikle Miçotakis hükümeti, ulusal haklarımızın ihlaline izin verme yetkisine sahip değildir. Hiçbir hükümetin böyle bir hakkı yoktur, anayasal kanunlar bu konuda açıktır. Eğer Türkiye, Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve egemenlik haklarına göre iyi kurulmuş olan haklarından vazgeçirebileceğini düşünüyorsa o zaman büyük bir hata yapıyor.” dedi.

Yunan bakandan sondaj çalışmaları için tehdit

Yunan kıta sahanlığı içine araştırma ve sondaj yapmak için bir Türk gemisi girerse Yunanistan ne yapar sayın bakan?” sorusuna Dendias “Yunanistan egemenlik haklarını korur.” cevabını verdi.

Yunanistan'ın askeri çatışmadan çekindiğini itiraf etti

Yunanistan’ın Türkiye ile askeri çatışmaya girip girmeyeceğiyle ilgili soruya Dendias, askeri bir çatışmayı hedeflemediklerini ve kavga arayan tarafın kendileri olmadığını ileri sürdü.

Ayrıca Dendias “Ulusal çıkarlarımızı korumak için anayasal yükümlülüğümüz var, bu konuda başka seçeneğimiz yok” dedi.

Türkiye’yi suçladı

Türkiye’nin kıta sahanlığına göz diken Yunan Bakan sözlerine ek olarak Türkiye’yi suçladı ve “İki ülkenin sağlıklı iletişim kuramamasının tek sorumlusu Türkiye’dir. Çünkü Türkiye bizimle işbirliği yapmak istemiyor” dedi.