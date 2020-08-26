Yunan Avrupa’nın gazına geliyor

Resul Ekrem Şahan- Oğuzhan Gültekin Ankara

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de gerilime neden olan hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin Meis Adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak, Yunanistan da bir Navtex yayımladığını duyurdu. Söz konusu iki Navtex de yürürlüğe girerek 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Türkiye’nin Oruç Reis Gemisi için ilan ettiği Navtex Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsıyor.

Avrupa’nın gazına geliyor!

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Yunanistan’daki bir akıl Almanya’nın, Avrupa’nın, Fransa’nın oyununa teşne herhalde. Onların gazı ile hareket ediyor. Ama Yunanistan nasıl yüz sene önce İngilizin oyununa gelip İzmir’e çıkmaya kalktı. Sonra tokatı yedi. Nefesi Ege Denizi’nde zor aldı. Şimdi de aynı şeylerle uğraşıyor. Yine hesap değişmedi Avrupa Yunanistan’ın arkasında. Maksat Türkiye’yi bir meşguliyet ile uğraştırmak. Yunanistan’ın buradan bir kazancı yok” dedi.

Yunanistan kendisini bir kaosun içerisine attı

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, “AB’nin kışkırtmasıyla bize meydan okumaya çalışan Yunanistan kendini tehlikeye atmaktadır. Kararlılığımızı ve gücümüzü test etmek isteyenler istemedikleri bir sonla karşılaşmaya mahkumdur. Eski pısırık Türkiye çok geride kaldı. Yunanistan çok uzağa gitmeden yakın tarihine bakarsa yaptığı açıklamaların ve kışkırtıcı hareketletinin nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilir. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aslan ile Fino’nun kapışması gibi

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, “Yunanistan sadece bir ada üzerinden bizim karasularımızı işgal etmeye çalışıyor. Biz ne bir karış toprağımızı, ne de bir damla suyumuzu kimseye vermeyiz. Yunanistan’ın yaptığı şey aslan ile finonun kapışması gibi bir şeydir. Yunanistan bir fino gibi yenemeyeceği bir aslana havlıyor. Geçmişte biz cihan harbinde emperyalist güçlere ve Yunanistan’a gereken cevabı sahada vermiştik. Şimdi yine emperyalistler Yunanistan’ı üzerimize salmaya çalışıyor ancak gereken cevabı diplomasi masasında veririz” dedi.

İzin verirsek bize ayağımızı sokacak su bırakmaz

“Biz hep hak ve hukuktan yana olduk” diyen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, “Bu durum ilk defa olmuş bir şey değildir. Bu konuyu sadece Yunanistan ile düşünmemek gerekli. Onları öne süren güçler var. Kendi iç başarısızlıklarını örtmek için bunu yapıyorlar. Burada asıl olan Türkiye’nin kutlu yürüyüşünden rahatsız olan güçlerdir. Ne millet eski millet, ne lider eski lider, ne de Türkiye eski Türkiye değil. Biz bunlara izin verirsek ayağımızı sokacak su bırakmayacaklar. Biz hukuk çerçevesinde hakkımızı savunacağız. Karadeniz’de bulduğumuz yeraltı kaynağını inşallah Doğu Akdeniz’de de bulacağız. Bizi kuşatmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.