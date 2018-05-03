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Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar çıktı

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik hakkında karar çıktı. Yunan mahkemesi Alerik'i, 5 ay hapis cezası ve 1500 euro para cezasına çarptırdı. Hapis cezası ertelenen Alerik'in kepçesine el konuldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:18
Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar çıktı

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması yapan kepçe operatörü Musa Alerik (38), dün tampon bölgeden dönmek isteyince Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmış, kepçesine el konulmuştu. Türk işçinin bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduğu, daha sonra da Orestiada kentine götürüldüğü öğrenilmişti.

KARAR BELLİ OLDU

Alerik, bugün çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:18
  1. Edirne
  2. Yunanistan
  3. Musa Alerik

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