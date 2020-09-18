Yunan asker paylaştı! Avrupa’nın şımarık çocuğu Sakız Adası’na asker mi çıkarttı?

Doğu Akdeniz’deki gerilimin ardından Türkiye’nin defalarca diyalog çağrısı yapmasına rağmen, Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan tahrik ve provokasyonlara devam ediyor.

Ankara’nın, sorunları diplomasi ile çözme yönündeki uğraşına rağmen askeri tehditlerle Türkiye’yi kışkırtmaya çalışan Atina, Türk tarafını kışkırtıp hata yapmaya zorluyor. Bu sebeple hukuku da birçok kez ayaklar altına alınan şımarık Yunan hükümeti, silahsız kalması gereken adaları da silahlandırarak tahrikin dozunu artırıyor.

Son olarak Yunan ordusuna mensup bir askerin sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Söz konusu paylaşımda askerin bulunduğu konumun Sakız Adası’na benzerliği dikkat çekti.

Fotoğrafta, 203 mm’lik cephaneye sahip olan M-110 tipi obüsün bulunması da gözlerden kaçmadı.

İzmir’in tam karşısında bulunan Sakız Adası, Lozan Antlaşması’na göre silahlandırılması yasak olan bir ada. Türkiye, geçtiğimiz günlerde Sakız Adası’nın silahtan arındırılması için çağrı yapmıştı.

İşte o fotoğraf: