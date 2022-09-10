Yunan aşığı Tunç Soyer’e İlber Ortaylı’dan cevap: ‘Ben Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuğuyum’

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı birkaç yıl önce katıldığı bir konferansta Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.

“Ben Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir” diyen Ortaylı şöyle devam etmişti:

“Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur.

Bir münevverin bağlantısı, kişiliği, omurgası, her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan da ötede bulunduğu şehir ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir”

TUNÇ SOYER’DEN SKANDAL SÖZLER

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in 100. yıl kutlamalarında alenen Osmanlı’ya hakaret ederek, ‘’100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.’’ dedi.

Soyer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.

İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.

İlber Ortaylı’nın yıllar önceki açıklamaları, Osmanlı’ya hain diyen Tunç Soyer’e cevap niyetinde yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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