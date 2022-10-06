"Yunan Amiral söyledi işte... Bakalım Miçotakis'in kurşuna dizildiğini de görür müyüz!"

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, boyuna bakmadan Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Yunanistan'ın tutumuna ve olası çatışmaya değindi.

Ardıç'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü...

Adam söyledi işte...

Emekli amiral Evangelos Apostolakis... Çipras döneminde hem genelkurmay başkanlığı hem de savunma bakanlığı yapmış adam...

"Türkiye'yle savaşırsak bize kime yardım etmez ve yüz yıl geriye gideriz" dedi.

Yani 1922 şartlarına!

Bakalım arkasından Miçotakis'in "o zamanın başbakanı Ghounaris" gibi kurşuna dizildiğini de görür müyüz?

Tifoya yakalanmıştı, ayakta duramıyordu da diz çöktürüp öyle vurmuşlardı. Bazı kaynaklarda "yan yatırıp" şeklinde de geçer.

Bunların bazı generalleri politikacılarından daha akıllı çıkıyor.

General Metaxas da 1919 yılında "Bir Anadolu serüvenine girişmeyelim, altından kalkamayız" demişti...

***

Savaş birkaç günden fazla sürmez. Engel olurlar.

Ne bizim bazı adaları "almamız" sözkonusu olur, ne de Yunan ordusunun yeniden Anadolu'ya çıkartma yapması.

İki tane kıytırık ada alsak da elimizde tutamayız. O pastayı bize yedirmezler.

Ada alsak oradaki nüfusu ne yapacağız?

Yeni bir mübadele mi düzenleyeceğiz?

Öte yandan Yunan ordusu çıkıp nereye yürüyecektir, Polatlı'ya mı?

Trakya'da çarpışma olmaz, sınırda "Amerikan duvarı" var.

Savaş iki tarafın da birbirinin ordusuna mümkün olduğunca zarar vermesi üzerine kurulacaktır. Üsleri bombalamak, uçak düşürmek, gemi batırmak...

İki taraf da çok zararlı çıkar. Elde uçak kalmaz. Ölecek olan gençleri saymıyorum.

Ortaya çıkacak korkunç enflasyonu da saymıyorum.

(...)