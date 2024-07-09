Yunan Adaları’ndan çıkarılacak ders! Şimdi gördünüz mü mesele neymiş

Mevlüt Tezel, Yunan Adaları’na olan Türk ilgisinin artışını yazdı. Kurban Bayramı’nda Yunan Adaları’na yapılan ziyaretlerin haber olduğunu belirten Tezel, Türk turistlerin Yunan esnafını zengin ederken, Türkiye’deki turistik bölgelerin boş kaldığını vurguladı. Bu durumun, Türkiye’deki yüksek konaklama maliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"60 Euro ödeyerek bir haftalığına 10 Yunan Adası'nı ziyaret etme olanağı sunan kapıda vize uygulaması Kurban Bayramı'nda büyük ilgi görmüştü.

Türklerin Yunan adalarına akın etmesi haberlere konu olmuştu.

Ayvalık'ta dün Midilli'ye gitmek için vize başvurusu yapan Türklerin oluşturduğu yoğunluk Yunan Adaları'na ilginin bayramla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunan Adaları'na ilginin farklı yeni yerler görme isteği, Türkiye'deki turistik bölgelerinde konaklama maliyetlerinin artması, Yunan Adaları'nda çekilip sosyal medyada paylaşılan adisyon fotoğraflarının yarattığı 'ucuz tatil' algısı vs. gibi birçok nedeni var.

Türkler Yunan esnafını zengin ederken, başta Bodrum olmak üzere ülkemizde birçok turistik bölgede otellerin, işletmelerin boş kalması düşündürücü!

Özellikle Bodrum esnafı bu fotoğraftan ders çıkarmalı!

Euro bazında Yunan adalarına gidip Türkiye'den daha ucuza tatil yapılması ülkemizde turizm işletmelerinin fahiş fiyat politikası uyguladıklarını daha net gösteriyor.

Elbette biz turizm sektörünün para kazanmasını isteriz ama bunu önce turizm sektörü yöneticileri istemeli.

Yurt dışından gelen rezervasyonlara öncelik tanınması, yabancı turistlere zaman zaman yerli turistlere daha hesaplı tatil imkanlarının sunulması, turistik işletmelerde yeme içme fiyatlarının yüksek olması gibi birçok nedenden ötürü yerli turist Bodrum'a, Çeşme'ye küstü!

İnsanlar her zaman kaliteli hizmeti ucuz ya da makul fiyata almayı tercih eder.

Umarım turizm işletmeleri ve esnaf hatalarından ders çıkarırlar!"