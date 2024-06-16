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Gündem Yunan adalarına akın edenlere büyük şok! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan adalarına akın edenlere büyük şok! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Yeniakit Publisher
2024-06-16 22:26:00 -
Yunan adalarına akın edenlere büyük şok! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından engellendi. Adaya girişlerine izin verilmedi.

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı.

RODOS POLİSİ VATANDAŞLARI ADAYA ALMADI

Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı.

Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na gidemedi. Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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