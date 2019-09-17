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Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...

Yumuşacık poğaçaları kim sevmez ki! İşte öyle leziz ve yumuşak bir poğaça tarifini sizler için yazdık ki, inanamayacaksınız. İşte özel reçetesiyle yumuşacık poğaça tarifi...

17 Eylül 2019 Salı 18:30
Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...

Yumuşacık poğaçaları kim sevmez ki! İşte öyle leziz ve yumuşak bir poğaça tarifini sizler için yazdık ki, inanamayacaksınız. İşte özel reçetesiyle yumuşacık poğaça tarifi...

Bu trfiin tutmaması imkansız! Denenmiş ve birçok kişinin kalbinni fethetmiş enfes bir lezzet. Yumuşaklığı ve hafifliği sayesinde diğer poğaçalardan kendini ayıran bu tarifi sizler için derledik!

Malzemeler

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yumurta (sarılar üzeri için ayrılacak)
  • yarım su bardağı sıvıyağ
  • 3 çorba kaşığı şeker
  • 1 çorba kaşığı tuz
  • 1 paket yaş maya
  • 6-7 su bardağı un

Öncelikle mayayı ılık suyun içerisinde şeker ile açın. Ardından sıvı sayılabilecek bütün malzemeleri içerisine ilave edin. 

Üzerine yavaş yavaş unu ilave edin. Ardından suyunu tam kaybetmeden tuzunu ilave edip yoğurun.

Ele çok az yapışan bir hamur elde etmelisiniz. 8-10 dakika yoğurmanın sonunda yapışkanlık elinizden gidecektir.

Yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra mayalanması için yarım saat ila 1 saat arasında dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezeler halinde yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Tepside mayasının gelmesini bekleyin ve ısıtılmış fırına verin.

Aniden pişirmemek adına, ortalama 180-200 derecelik bir fırında kabararak pişmesini sağlayın. 

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 18:30
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