Yumuşak dokulu irmik topları

Son zamanlarda sevilerek yapılan bu popüler tatlıyı, sizler için yeni bir tarife çevirdik...

Malzemeler

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Yarım paket kakaolu bisküvi

1 tatlı kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Öncelikle bir tencereye sütü alın ve yumurtayı ilave edin. Üzerine irmik ve şekeri de ekleyip iyice çırpın.

Kıvam koyulaşmaya başladığında, ocaktan alıp, margarin ve vanilini içerisine ekleyip karıştırın.

İlk sıcağını attıktan sonra ara ara karıştırarak iç sıcağınında çıkmasını sağlayın. Dövülmüş cevizi -dilerseniz fındık da olabilir- ilave edip karıştırmaya devam edin. Oda ısısına yaklaştığında, dolapta ortalama bir saat kadar bekletin.

Blenderdan kakaolu bisküvileri, kakaoyu ve pudra şekerinin yarısını geçirin.

Elinizi ıslatıp küçük parçalar alıp, bezeler halinde harcınızı ayırın. Ardından top haline getirip yarısını hindistan cevizine, yarısınıda kakaolu karışıma batırarak, üzerini kaplayın.

Bir süre daha dinlendirip, servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...