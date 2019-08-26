0553 313 94 23

Yumuşak dokulu irmik topları

Yumuşacık kıvamı ve enfes tadıyla irmik tatlısı tarifi damaklarınızı şenlendirecek...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04
Yumuşak dokulu irmik topları

Son zamanlarda sevilerek yapılan bu popüler tatlıyı, sizler için yeni bir tarife çevirdik...

Malzemeler

  • 3 su bardağı süt 
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

Üzeri için;

  • Hindistan cevizi
  • Yarım paket kakaolu bisküvi
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Öncelikle bir tencereye sütü alın ve yumurtayı ilave edin. Üzerine irmik ve şekeri de ekleyip iyice çırpın.

Kıvam koyulaşmaya başladığında, ocaktan alıp, margarin ve vanilini içerisine ekleyip karıştırın.

İlk sıcağını attıktan sonra ara ara karıştırarak iç sıcağınında çıkmasını sağlayın. Dövülmüş cevizi -dilerseniz fındık da olabilir- ilave edip karıştırmaya devam edin. Oda ısısına yaklaştığında, dolapta ortalama bir saat kadar bekletin.

Blenderdan kakaolu bisküvileri, kakaoyu ve pudra şekerinin yarısını geçirin. 

Elinizi ıslatıp küçük parçalar alıp, bezeler halinde harcınızı ayırın. Ardından top haline getirip yarısını hindistan cevizine, yarısınıda kakaolu karışıma batırarak, üzerini kaplayın.

Bir süre daha dinlendirip, servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04
  1. tatlı tarifi
  2. irmikli tatlı tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun ilgi
    1. AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun..
    2. Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
    3. Lefke Cup U15 2019 Futbol..
    4. ANALİZ - Suriye rejimi Astana sürecini..
    5. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
    6. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
    7. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
    8. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
    9. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
    10. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
    11. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
    12. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    13. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
    14. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    16. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    19. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    20. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    21. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    22. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    23. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    24. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
    25. Döviz kurları
    26. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
    27. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
    28. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
    29. Aktivistlerden "Myanmar'daki soykırım"..
    30. Hong Kong'daki protestolar
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!