Yumuşacık, pürüzsüz ele yapışmayan bazlama tarifi

Uzun yıllardır yenen, birçok yemeğe ev sahipliği yapmış geleneksel bir lezzet. Yöresel olarak farklılık gösterip, değişik lezzetlere bürünse de klasik olanı bu günlere kadar gelmiştir.

Yumuşacık, pamuk gibi ve enfes bir bazlama yapmanın bazı püf noktaları vardır. Örneğin hamurunuzu hafif cıvık tutup, en az 10 dakika kadar yoğurmalısınız. İyice birleştiğine emin olduğunuzda elinize hafif yapışan, ama kolsyca ayrılan yumuşacık bir hamur elde etmiş olmanız gerekir.

Daha sonra, mayalanma için nemli bir bezle bekletmelisiniz. Kabaran hamurunuzun 35 -40 dakikanın sonunda havasını almanız, maya kokusunun gitmesine yardımcı olacaktır. Şimdi de bazlamanın yapılışına geçelim...

Malzemeler

1 kg un

1 yemek kaşığı tuz

1 paket yaş maya

1 litre ılık su (kontrollü ekleyin)

Unu genişçe bir kaba alarak ortasını açın. Maya ve suyu yavaş yavaş karıştırarak birleştirin. En son tuzu ekleyin. Hamurunuzun elinize yapışmamasını sağlayın. 10 dakika kadar yoğurduktan sonra nemli bir bezle dinlendirin. 1 saat dinlenen hamuru çok havasını almadan karıştırın. 15 dakika daha dinlendirdikten sonra küçük bezeler haline getirin. Bezeleri de 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra açarak büyük boy bir tava üzerinde yağsız şekilde kızartın. Tavaya aldığınız hamurun tek tarafı hafif pişince tersini çevirin. Altı üstü altın sarısı olunca tavanın üzerinden alabilirsiniz.

Afiyet olsun