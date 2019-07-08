0553 313 94 23

Yumuşacık, pürüzsüz ele yapışmayan bazlama tarifi

Yaptığınız bütün hamur işlerini bir kenara bırakın ve bu tarifi deneyin. Mükemmel sonuçlarla karşılaşacak, bir daha bu tariften ayrılmak istemeyeceksiniz...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:09
Yumuşacık, pürüzsüz ele yapışmayan bazlama tarifi

Uzun yıllardır yenen, birçok yemeğe ev sahipliği yapmış geleneksel bir lezzet. Yöresel olarak farklılık gösterip, değişik lezzetlere bürünse de klasik olanı bu günlere kadar gelmiştir.

Yumuşacık, pamuk gibi ve enfes bir bazlama yapmanın bazı püf noktaları vardır. Örneğin hamurunuzu hafif cıvık tutup, en az 10 dakika kadar yoğurmalısınız. İyice birleştiğine emin olduğunuzda elinize hafif yapışan, ama kolsyca ayrılan yumuşacık bir hamur elde etmiş olmanız gerekir. 

Daha sonra, mayalanma için nemli bir bezle bekletmelisiniz. Kabaran hamurunuzun 35 -40 dakikanın sonunda havasını almanız, maya kokusunun gitmesine yardımcı olacaktır.  Şimdi de bazlamanın yapılışına geçelim...

Malzemeler

  • 1 kg un 
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 paket yaş maya
  • 1 litre ılık su (kontrollü ekleyin)

Unu genişçe bir kaba alarak ortasını açın. Maya ve suyu yavaş yavaş karıştırarak birleştirin. En son tuzu ekleyin. Hamurunuzun elinize yapışmamasını sağlayın. 10 dakika kadar yoğurduktan sonra nemli bir bezle dinlendirin. 1 saat dinlenen hamuru çok havasını almadan karıştırın. 15 dakika daha dinlendirdikten sonra küçük bezeler haline getirin. Bezeleri de 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra  açarak büyük boy bir tava üzerinde yağsız şekilde kızartın. Tavaya aldığınız hamurun tek tarafı hafif pişince tersini çevirin. Altı üstü altın sarısı olunca tavanın üzerinden alabilirsiniz.

Afiyet olsun

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:09
  1. Bazlama tarifi
  2. Bazlama nasıl yapılır
  3. Bazlama ekmek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da fabrika yangını; Zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
    1. Aydın’da fabrika yangını; Zehirlenen..
    2. Trafikte maganda dehşeti kamerada
    3. Ceyda Çetin Erenler: "Kütahyamız’a..
    4. Miçotakis'ten zafer konuşması: Yunan..
    5. Yeniden yapılandırılacak Deutsche..
    6. Antalyaspor'un 53. kuruluş yıl dönümü..
    7. Libya’daki Mitiga Uluslararası..
    8. Kütahya'da azot fabrikasındaki patlama
    9. Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede
    10. Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2019
    12. Yunanistan’daki seçimin galibi..
    13. İzmir’deki orman yangını kısmen..
    14. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    15. Kütahya’da azot fabrikasındaki patlama
    16. Patlatılan havai fişek yangına sebep..
    17. Kayserili hacı adayları Medine’ye..
    18. 658. Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu..
    19. Hamile kadının aracına saldıranların..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    21. Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu?..
    22. Cezaevinden izinli çıktı, kendisini..
    23. Dışişleri’nden Afganistan’daki terör..
    24. Osmanlı’dan kalma gelenek..
    25. Cunda Adası’nda korkutan yangın
    26. Voleybol: FIVB Erkekler Challenger..
    27. Yunanistan'da seçimin galibi..
    28. Mustafakemalpaşalı pehlivandan..
    29. Bakan Kasapoğlu’ndan milli okçulara..
    30. ’Altın Karagöz’e muhteşem açılış
    Trump: Joe Biden bir ıslah projesidir
    Trump: Joe Biden bir ıslah projesidir
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    Gary Medel ile Messi birbirine girdi
    Gary Medel ile Messi birbirine girdi