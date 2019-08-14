Yumuşacık puf böreği nasıl hazırlanır?

Anadolu mutfağında böreklerin yeri bambaşkadır. Börekler kimi zaman kahvaltılara kimi zaman beş çaylarına eşlik eder. Tutturması zor olduğu için yapmaktan çekinen hanımlara hem leziz hem de pratik bir puf böreği tarifimiz var. Kalemi-kağıdı hazırladıysanız hanımlar tarifi anlatmaya başlıyoruz.

Puf böreği tarifi

Malzemeler

1 adet yumurta

1/2 su bardağı su

1,5 su bardağı yumurta

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

2 su bardağı ay çiçek yağı (kızartma için)

İç harcı İçin:

200 g kadar yağsız beyaz peynir (tercihe göre lor peyniri de kullanılabilir)

Yarım demet maydanoz

Geniş bir kaba unu dökün ve oluşan tepecikte parmağınızla orta kısıma bir oyuk açın.

Açtığınız bu orta kısma 1 adet yumurtayı kırın.

Tepeceğin kenarlarına da kabartma tozu ile tuzu ekleyerek hepsini karıştırın.

Yoğurma esnasında orta derece yumuşaklığı yakalamak için ihtiyaca bağlı olarak azar azar un takviyelerinde bulunun.

Kıvamını tutturduğunuz hamuru dinlendirmek için üzerini bir mutfak bezi ile örterek oda sıcaklığında 40-45 dakika bekletin.

Hamur dinlenirken iç harcını hazırlamak için seçtiğiniz yağsız beyaz peyniri (veya lor peynirini) rendenin ince kısmını kullanarak rendeleyin.

Hamur kalıpları yardımı ile hamurunuzu üçgen şeklinde kesin ve tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Üçgen parçalara böldüğünüz hamurun yarısını ayırın ve bir yarısına hazırladığınız peynir içlerini azar azar bölüştürün.

Kalan yarısını da peynirli üçgen hamurların üzerine kapatın. Bu noktada eğer böreklerin kenarları iyice yapışmazsa, kızartma esnasında açılacak ve peynirleri dışarı sızacaktır.

Ayçiçek yapını derin bir tencerede kızdırın ve son halinde muska şeklini alan börekleri bu tencereye atın.

Böreklerin renkleri hafif kızarmaya başladığında yağdan alın ve servis tabağına koyun.

Afiyet olsun…

Kaynak:meraklimelehat.com