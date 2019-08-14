0553 313 94 23

Yumuşacık puf böreği nasıl hazırlanır?

Puf böreği yapmak sandığınız kadar zor bir iş değil; yeter ki istekli olun. İşte, sevdiklerinize parmaklarını yedirecek o tarif...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
Yumuşacık puf böreği nasıl hazırlanır?

Anadolu mutfağında böreklerin yeri bambaşkadır. Börekler kimi zaman kahvaltılara kimi zaman beş çaylarına eşlik eder. Tutturması zor olduğu için yapmaktan çekinen hanımlara hem leziz hem de pratik bir puf böreği tarifimiz var. Kalemi-kağıdı hazırladıysanız hanımlar tarifi anlatmaya başlıyoruz.

Puf böreği tarifi

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı yumurta
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı ay çiçek yağı (kızartma için)

İç harcı İçin:

  • 200 g kadar yağsız beyaz peynir (tercihe göre lor peyniri de kullanılabilir)
  • Yarım demet maydanoz

Geniş bir kaba unu dökün ve oluşan tepecikte parmağınızla orta kısıma bir oyuk açın.

Açtığınız bu orta kısma 1 adet yumurtayı kırın.

Tepeceğin kenarlarına da kabartma tozu ile tuzu ekleyerek hepsini karıştırın.

Yoğurma esnasında orta derece yumuşaklığı yakalamak için ihtiyaca bağlı olarak azar azar un takviyelerinde bulunun.

Kıvamını tutturduğunuz hamuru dinlendirmek için üzerini bir mutfak bezi ile örterek oda sıcaklığında 40-45 dakika bekletin.

Hamur dinlenirken iç harcını hazırlamak için seçtiğiniz yağsız beyaz peyniri (veya lor peynirini) rendenin ince kısmını kullanarak rendeleyin.

Hamur kalıpları yardımı ile hamurunuzu üçgen şeklinde kesin ve tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Üçgen parçalara böldüğünüz hamurun yarısını ayırın ve bir yarısına hazırladığınız peynir içlerini azar azar bölüştürün.

Kalan yarısını da peynirli üçgen hamurların üzerine kapatın. Bu noktada eğer böreklerin kenarları iyice yapışmazsa, kızartma esnasında açılacak ve peynirleri dışarı sızacaktır.

Ayçiçek yapını derin bir tencerede kızdırın ve son halinde muska şeklini alan börekleri bu tencereye atın.

Böreklerin renkleri hafif kızarmaya başladığında yağdan alın ve servis tabağına koyun.

Afiyet olsun…

Kaynak:meraklimelehat.com

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafta sonu sağanak yağmur geliyor!
    1. Hafta sonu sağanak yağmur geliyor!
    2. BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine..
    3. İdlib'e yoğun hava saldırıları devam..
    4. Malatya’ya Endonezyalı gelin
    5. Üniversiteyi kazanan öğrencilere..
    6. Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de..
    7. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    8. Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı
    9. İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez..
    10. 300 metrelik uçurumdan düşen genç..
    11. 'Beşiktaş yenilmeyecek takım değil'
    12. Trabzonspor'un 127. Avrupa sınavına..
    13. Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan..
    14. Cani baba, kızını ne hale getirdi
    15. Erzincan’da tatilciler serinlemek için..
    16. Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan..
    17. Marka başvurusu 61 bini geçti
    18. Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları..
    19. Bakan Özlü, AK Parti’nin kuruluş..
    20. Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a..
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan