Yumurtayı sakın buzdolabının kapağına koymayın! Sebebini duyunca şok olacaksınız

Her evin vazgeçilmezi yumurta! Hele bir de kalabalık bir aileyseniz buzdolabınızda onlarca yumurta olması muhtemel. Peki yumurtaları nasıl saklamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Genelde buzdolabının kapağında yumurtalar için ayarlanan özel bölmeler bu en ideal yer olarak görülür. Böylece onlarca yumurtayı fazla yer kaplamadan saklayabilirsiniz. Ancak bu yumurtaların taze kalması için en kötü yöntem.

Buzdolabının kapağına koymayın

Buzdolabının kapağının sürekli açılıp kapanması kapaktaki yiyeceklerin sürekli farklı ısılara maruz kalmasına neden olur. Bu ısı değişimleri özellikle yumurtanın çabuk bozulmasına hatta çürümesine bile neden olabilir.

Sağlıklı yumurta yemek için bunu deneyin

Bu nedenle yumurtaların uzun süre taze kalmasını istiyorsanız onları mutlaka buzdolabının raflarında saklamanız gerekiyor. Sürekli sabit sıcaklıkla duran yumurtalar bu sayede daha sağlıklı ve taze kalacaktır.

Neredeyse her gün tükettiğimiz yumurtanın içinde neler var bakalım..

Anne sütünün ardından en yararlı besin olduğu belirtilen yumurtanın hem beyazı hem de sarısı şifa kaynağı. A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminleri içeren yumurta, kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat da içerir. Peki mucize besin olarak adlandırılan yumurtanın diğer faydaları neler, gelin birlikte bakalım…

Protein kaynağı olarak bilinen kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, besleyici özelliği nedeniyle vazgeçilmeyecek bir lezzet. Sağlıklı bir besin olan yumurta, ucuz ve hızlı tüketilebilir olması açısından da her kesimin ulaşabileceği bir besin. Yıllarca kolestrolü artırdığı gerekçesiyle risk grubundaki insanların tüketmemesi çağrısı yapılırken, yumurtanın kan kolesterolü üzerindeki etkisinin yediğimiz doymuş yağ miktarından çok daha az olduğu ortaya çıktı.

Birçok vitamin ve mineral kaynağı. İşte yumurtanın faydaları

Protein: Organ, cilt, kas, saç ve vücuttaki diğer dokuları oluşturmak ve onarmak için temeldir. Bunun yanında enzim, hormon ve antikor üretmek için gereklidir.

Demir: Kansızlığı önler ve hücrelere oksijen taşır. Yumurtadaki demiri vücut kolayca emer.

A vitamini: İçeriğindeki A vitamini sağlıklı cilt ve göz dokusunun korunmasına yardım eder, gece görüşü için faydalıdır.

D vitamini: Yumurta, içeriğindeki D vitamini ile kemikleri ve dişleri güçlendirir; belirli kanserlere ve oto-bağışıklık hastalıklarına karşı korunma sistemini güçlenmesini sağlar.

E vitamini: Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesinde en önemli antioksidan olan E vitamini yumurtada bol oranda vardır.

B12 vitamini: İçeriğindeki B12 vitamini ile unutkanlığı önler, kalp hastalıklarına bariyer olur.

Folat: Yumurta, hücrelerin yenilenmesine ve korunmasına, aneminin önlenmesine yardımcı olur. Hamilelikten önce ve hamileliğin ilk üç ayında tüketilmesi halinde doğum kusurlarına karşı korunmada etkilidir.

Selenyum: Dokuların tedavisinde, vücut dokularının parçalanmasını önlemeye yardımcı olmak ve antioksidan görevi görmek için E Vitamini ile birlikte çalışır.

Lutein ve Zeaksantin: Yumurtanın göz sağlığına da faydası vardır. Yumurta, iyi görüşü korur; katarakt ve maküler dejenerasyon gibi yaşa bağlı göz hastalığı risklerini de azaltır.

Kolin: Beyin sağlığı için de önemli bir besin olan yumurtanın, beyin gelişimi ve işlevinde güçlü bir yeri vardır.