Yumurtayı rafadan pişirmenin püf noktaları

En kaliteli protein kaynaklarından birisi olan yumurta özellikle düzenli spor yapanların ve protein ağırlıklı beslenenlerin diyet listelerinde sıklıkla yer alır. Yumurtanın en sağlıklı hazırlanma şekli ise haşlamadır. Ancak herkes haşlanmış yumurtayı aynı kıvamda tüketmeyi tercih etmez.

Yumurtanın katılaşmadan, bir kaşık yardımıyla tüketilebilecek kadar sıvı şekilde haşlanması rafadan olarak adlandırılır ve birçok kişi haşlanmış yumurtalarını bu şekilde tüketmeyi tercih eder. Yumurtanın rafadan olması için haşlama süresine çok dikkat edilmelidir.

Gereğinden az haşlanan yumurta çiğ kalacağı gibi gereğinden fazla haşlanan yumurta ise kayısı kıvamında ya da sert olacağından istenen sonuca ulaşılamayabilir. Bu yüzden rafadan yumurta yapılması için haşlama esnasında ocağın başından ayrılmamak ve tercihen bir kronometre yardımıyla zamanı takip etmek gerekir.

YUMURTAYI RAFADAN PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Yumurtanın rafadan pişirilmesi için iki farklı yöntem kullanılabilir. Birinci yöntemde yeterli genişlikte bir cezveye bir miktar su koyulur ve suyun üzerine her bir yumurta için yarım ila 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edilir. Suya ilave edilen tuz hem kaynatılması esnasında yumurtanın çatlamasını önler hem de haşlama sonrasında yumurtanın kabukları daha kolay soyulur.

Su ve tuz ilavesinden sonra yumurta cezveye dikkatlice yerleştirilir. Eğer cezvedeki su yumurtayı kapatmıyorsa cezveye su seviyesi yumurtanın üzerinde olacak şekilde bir miktar daha su ilave edilir ve ocağın altı orta ateşte olacak şekilde açılır. Ocak açıldıktan sonra cezvenin başından ayrılmamak gerekir. Cezvedeki su kaynamaya başladıktan sonra ocak kısık ateşe alınır ve 1 dakika beklenerek ocak kapatılır. Bu bekleme süresi 1 dakikadan az olmamalı ancak 2 dakikayı da geçmemelidir.

Rafadan yumurta için kullanılabilecek diğer yöntem de yumurtanın kaynayan suya koyulmasıdır. Cezveye yeterince su ve tuz koyulduktan sonra su kaynatılır ve kaynama başladıktan sonra ocağın altı kısılarak yumurta bir kaşık yardımıyla cezveye dikkatli bir şekilde yerleştirilir. Bu yöntemde bekleme süresi 2 ila 3 dakika arasında olmalıdır. Her iki yöntemde de pişirme süresi ocağın ve cezvenin özelliklerine, kullanılan suyun ve tuzun miktarına ve yumurtanın büyüklüğüne ve sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kullanılan malzemelere göre birkaç denemede rafadan yumurta için ideal süre belirlenebilir ve bu süreye dikkat edilerek her seferinde mükemmel rafadan yumurtalar pişirilebilir. Pişirme işleminden sonra haşlanan yumurta soğuk suda 5-6 saniye soğutulduktan sonra servis edilebilir.