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Ekonomi Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı
Ekonomi

Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı

Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında sert artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı. İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, "Zammın sebebi, üretici 18 aydır zarar ediyor, ham maddenin fiyatı arttı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:47:00 -
Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı

Yumurta fiyatları son bir senede iki katına çıktı. Koronavirüs döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Aynı dönemde yem fiyatları da artınca yumurtaya art arda zam geldi. Pandeminin ilk dönemlerinde 12-13 lira olan 30'luk yumurta paketi, 25-30 liranın üzerine çıktı. Yani yumurtanın tanesi neredeyse 1 TL oldu.

NTV'ye yumurtadaki fiyat artışını değerlendiren İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, durumun yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Yıldırım, "Tüketimde bir artış oldu yüzde 10'luk ama bu zammı etkileyecek şekilde değil. Zammın sebebi, üretici 18 aydır zarar ediyor, ham maddenin fiyatı arttı" dedi.

Öte yandan yumurtaların üzerine vurulan son kullanma tarihi damgasının olmaması da son günlerde tartışılıyordu. Yıldırım, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Yumurtanın üzerindeki tarihi 3 yıl önce attık. Avrupa'daki sistem serbest ama bizim bakanlığın yönetmeliğinde tarih mutlaka olacak dendi. Yumurta paketli olduğundan dolayı, etiketinin üzerine son kullanma tarihi atılması mecburiyetinde."

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