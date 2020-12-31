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Ekonomi Yumurtanın fiyatı iki katına çıktı! Bakanlık üreticileri toplantıya çağırdı
Ekonomi

Yumurtanın fiyatı iki katına çıktı! Bakanlık üreticileri toplantıya çağırdı

Yumurta fiyatlarındaki aşırı yükseliş sonrası fiyatlar incelemeye alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:26:00 -
Yumurtanın fiyatı iki katına çıktı! Bakanlık üreticileri toplantıya çağırdı

Yumurta fiyatlarında son aylarda yaşanılan artış, adeta rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’nin önde gelen ucuzluk marketlerinde bile 30 adet L boy (63-72 gram) yumurtanın kolisi (30 adet) 30 liradan satılıyor, Aynı marketlerde dana kıymanın kilosu ise sadece 34 liradan satılıyor.

Doğal yumurta olarak adlandırılan gezen tavuğun yumurtası tanesi 1,5 liradan satışa sunulurken, normal yumurtanın tanesi 1 liradan satılıyor.

"Ota çöpe zam mı geldi?”

Tanesi 1 lirayı bulan yumurtanın fiyat artışında yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyleyen Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, fiyatların normal karşılanması gerektiğini belirterek yumurta üreticilerinin 17 ay zarar yaptığını ve yem fiyatlarının arttığının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Ancak Afyon, “Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?” diyerek doğal yumurtanın fiyat artışını da eleştirdi.

Bakanlık toplantıya çağırdı

Yumurta zamları sonrası yaşanan tartışma için Ticaret Bakanlığı’nın yumurta fiyatlarındaki artışı incelemeye almasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı.

Toplantının yapılacağını, Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon duyurdu.

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