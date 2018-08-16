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Yumurtanın faydaları nelerdir?

Prof. Dr. Özkağnıcı yumurtanın faydalarından bahsetti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 20:28
Yumurtanın faydaları nelerdir?

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, "Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Göz problemi yaşayan, büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinler, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde en az bir yumurta tüketmelidir" diye konuştu.

Özkağnıcı, bilimsel çalışmalar neticesinde yumurtanın göz sağlığına ve gözde meydana gelen sarı nokta hastalığına iyi geldiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yumurtanın çok az bilinen faydalarından birinin de göz sağlığına yaptığı olumlu katkı olduğunu ifade edn Özkağnıcı, şöyle devam etti: "Çocukluktan itibaren dengeli beslenmenin göz sağlığına birçok faydası var. Bu dengeli beslenmenin içerisinde de olmazsa olmazlarımızdan biri de yumurtadır. Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Göz problemi yaşayan, büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinler, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde en az bir yumurta tüketmelidir. Yumurtanın göz sağlığına iyi geldiği, yürütülen akademik çalışmalar neticesinde tespit edilen bir durumdur. Yumurta, içerdiği protein sayesinde özellikle gelişim çağındaki çocukların göz sağlığına katkı sağlıyor."

Özkağnıcı, yumurtanın A, B ve C vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin görme problemi oluşturabileceğini aktardı.

Özellikle 50'li yaşlardan sonra sarı nokta hastalığının görülebildiğini ifade eden Özkağnıcı, "Gözde meydana gelen sarı nokta hastalığı kalıcı körlüğe yol açabiliyor. Ancak erken dönemde tedavi edilebildiği gibi ilerlemesi de engellenebiliyor. Bu çerçevede yumurtanın sarısının tüketilmesi de bu hastalığın ilerlemesini önlüyor. Yani bu hastalık riski olan hastaların en azından koruyucu olarak bu besini tüketmesi lazım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Yumurta tüketiminin, unutkanlığın azaltılması veya engellenmesinde de etkili olduğunu anlatan Özkağnıcı, dengeli beslenmek için her yaşta insanın günde en az bir yumurta tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özkağnıcı, bu şekilde uzun vadede yaşam kalitesini bozmadan sağlıklı bir göze sahip olunabileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Çocuk yaştakilerle ileri yaşlardaki insanların yumurta tüketmesi arasında tabii ki fark var. Büyüme çağındaki kişi ihtiyaç duyduğu proteini yumurtadan alır. Yani yumurtanın protein kısmından faydalanır. Yetişkinlerin tüketmesi durumunda ise yumurtanın antioksidan kısmı kendisine fayda sağlar. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. O yüzden dengeli ve ihtiyaç kadar yenilmeli."

Yumurtanın kolesterolu artırdığı algısının doğru olmadığına dikkati çeken Özkağnıcı, hekimlerin yumurta tüketimini tavsiyesi etmesiyle bu algının son yıllarda değiştiğini de sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 20:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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