  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı? Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena! Fransa'dan haber var! Beşiktaş’tan 25 milyon euroluk kanat hamlesi! Ayrılık açıklaması yapıldı 'Biçilmiş kaftan Osimhen' yorumları: İngiliz devinin transfer hayallerini böyle duyurdular Okan Buruk çok istiyor çok: Rafael Leao için uğraş var: Peki nerede oynayacak? Beşiktaş'tan çıktı, Galatasaray'ın radarına girdi! TRT Spor yorumcusu Evren Göz o ismi duyurdu Ahmet Çakar'dan Galatasaray için şaşırtan tespit: 'Asıl mesele bu diyerek duyurdu!' Kükürtlü besinler mi? Uzmanı açıkladı: Bu yiyecekler vücut kokusunu değiştiriyor Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Genel Başkanı Tevfik Diker’den olay sözler: Mansur kendini yaktı
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Patates çoğu zaman “karbonhidrat” etiketiyle haksız yere geri plana itiliyor. Oysa hem tatlı patates hem de beyaz patates, doğru pişirme yöntemi ve dengeli porsiyonla sofrada güçlü bir yere sahip olabilir. Peki, hangisi daha sağlıklı?

#1
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Mutfakta patates seçimi genellikle lezzete, renge ya da yapılacak yemeğe göre belirleniyor. Kızartma, püre, fırın yemeği ya da salata derken beyaz patates birçok tarifin vazgeçilmezi olurken; tatlı patates ise kendine özgü tadı ve rengiyle son yıllarda daha fazla ilgi görüyor. Ancak konu besin değeri olduğunda, “hangisi daha sağlıklı?” sorusunun yanıtı tek bir patateste saklı değil. Çünkü tatlı patates de beyaz patates de farklı yönlerden vücuda katkı sağlayan besinler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Tatlı patates, özellikle beta karoten içeriğiyle dikkat çekiyor. Vücutta A vitaminine dönüşebilen bu bileşen; göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt bütünlüğü ve hücre gelişimi açısından önemli bir yere sahip. Tatlı patates aynı zamanda C vitamini, lif, manganez, bakır ve bitkisel besin bileşenleriyle de öne çıkıyor. Lif içeriği sayesinde sindirimi destekleyebiliyor, daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabiliyor ve kan şekerinin daha dengeli ilerlemesine katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle bağışıklık desteği, antioksidan etki ve tokluk hissi öncelikliyse tatlı patates daha güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

#3
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Beyaz patates, çoğu zaman yalnızca nişastalı bir besin gibi görülse de bu değerlendirme eksik kalıyor. Beyaz patates özellikle potasyum açısından güçlü bir kaynak olarak öne çıkıyor. Potasyum; tansiyon dengesi, sıvı dengesi, kas ve sinir fonksiyonları için önemli minerallerden biri. Bunun yanında beyaz patates B vitaminleri de içeriyor. Bu vitaminler enerji metabolizması ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu açısından vücutta görevalıyor. Bu nedenle beyaz patatesi tamamen “boş kalori” ya da “sağlıksız karbonhidrat” olarak görmek doğru değil.

#4
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Hangisi daha sağlıklı? Tatlı patates ile beyaz patates arasında seçim yaparken tek bir kazanan belirlemek yerine, kişinin neye ihtiyaç duyduğuna bakmak gerekiyor. Bağışıklığı desteklemek, antioksidan alımını artırmak, daha uzun süre tok kalmak ya da kan şekeri açısından daha dengeli bir seçenek tercih etmek isteyenler için tatlı patates öne çıkabilir. Tatlı patatesin glisemik yükü çoğu zaman beyaz patatese göre daha düşük değerlendirildiği için kan şekeri takibi yapanlar açısından daha uygun bir tercih olabilir. Beyaz patates ise potasyum alımını artırmak, elektrolit dengesini desteklemek ve enerji ihtiyacını karşılamak isteyenler için güçlü bir alternatiftir. Özellikle hareketli yaşam sürenler ve yoğun enerji harcayanlar için beyaz patates doğru porsiyonla besleyici bir öğün parçası olabilir.

#5
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Tatlı patates ve beyaz patates yalnızca besin içeriğiyle değil, mutfaktaki kullanımıyla da ayrılıyor. Tatlı patates genellikle turuncu iç rengi, yoğun yapısı ve hafif tatlı aromasıyla biliniyor. Piştiğinde daha nemli, kremsi ve yoğun bir dokuya sahip oluyor. Beyaz patates ise daha hafif, topraksı ve nötr bir tada sahip. Piştiğinde nişastalı, yumuşak ve kabarık bir yapı sunuyor. Bu nedenle püre, kızartma, fırın patates, graten ve patates salatası gibi klasik tariflerde sıkça tercih ediliyor.

#6
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Tatlı patates hangi yemeklerde kullanılır? Tatlı patates hem tuzlu hem de tatlı tariflerde kullanılabiliyor. Fırınlanarak, haşlanarak, ezme haline getirilerek ya da çorbalara eklenerek sofraya taşınabilir. Doğal tatlılığı nedeniyle tatlı tariflerinde de yer bulabilir. Fırında baharatlarla hazırlanan tatlı patates, sağlıklı bir garnitür seçeneği olabilir. Aynı zamanda püre, çorba ya da sebze kaselerinde de doyurucu bir alternatif sunar.

#7
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Beyaz patates hangi yemeklerde daha iyi sonuç verir? Beyaz patates, özellikle tuzlu yemeklerde daha geniş kullanım alanına sahip. Kızartma, haşlama, püre, fırın yemeği, graten ve salata gibi birçok tarifte temel malzeme olarak kullanılabiliyor. Nötr tadı sayesinde farklı baharatlar, sebzeler ve protein kaynaklarıyla kolayca uyum sağlar. Bu yönüyle beyaz patates, mutfakta en pratik ve çok yönlü besinlerden biri olmayı sürdürüyor.

#8
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

patates oldukça sert ve nişastalıdır. Beyaz patates ise çiğ halde acı bir tat verebilir ve sindirimi zor olabilir. Pişirme işlemi, patateslerin dokusunu yumuşatır, lezzetini ortaya çıkarır ve besin öğelerinden daha iyi yararlanılmasına yardımcı olur. Bu nedenle her iki tür için de en doğru yaklaşım, uygun yöntemle pişirerek tüketmektir.

#9
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Kesildikten sonra kararmaması için ne yapılmalı? Tatlı patates de beyaz patates de kesildikten sonra havayla temas ettiğinde kararabilir. Bu durum, patateste bulunan doğal enzimlerin hava ile temas etmesi sonucu ortaya çıkar. Kararmayı önlemek için kesilen patatesleri pişirme zamanına kadar soğuk su içinde bekletmek gerekir. Daha güçlü bir koruma için suya az miktarda limon suyu ya da sirke eklenebilir.

#10
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Patatesin sağlıklı olup olmadığı yalnızca türüne değil, nasıl hazırlandığına da bağlıdır. Derin yağda kızartılmış patates ile fırında ya da haşlanarak hazırlanmış patates aynı etkiyi göstermez. Tatlı patates de beyaz patates de fırınlama, haşlama, buharda pişirme ya da kontrollü yağ kullanımıyla daha dengeli hale getirilebilir. Fazla yağ, ağır soslar ve büyük porsiyonlar ise her iki patates türünün de sağlıklı etkisini gölgeleyebilir.

#11
Foto - Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı?

Tatlı patates ve beyaz patates arasında seçim yaparken biri tamamen iyi, diğeri tamamen kötü gibi düşünülmemeli. Tatlı patates beta karoten, lif ve antioksidan bileşenleriyle öne çıkarken; beyaz patates potasyum, B vitaminleri ve enerji desteğiyle güçlü bir seçenek sunuyor. En sağlıklı yaklaşım, iki patates türünü de dengeli ve çeşitli beslenme içinde kullanmak. Böylece hem farklı besin öğelerinden yararlanmak hem de sofrada lezzet çeşitliliği sağlamak mümkün olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ve küresel şer odaklarının iç siyaset üzerindeki si..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil
Dünya

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin ülkesindeki iki suç çetesini “terör örgütü” listesine almasına sert tepki gösterd..
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası 2 buçuk yıl aradan sonra bayramlaşma programı kapsamında genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal..
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Lübnan'ın güneyinde işgalci Siyonistlere karşı direnişini sürdüren Hizbullah, katil İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını arsızca ihlal eder..
Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi
Dünya

Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin Rusya ile fiilen tek taraflı savaşa girdiğini öne sürdü. Medve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23