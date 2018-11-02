Yumurtalık iltihapları ve bitkisel çözümler

Genelde iltihaplı bir akıntıya benzer ağrılar eşlik eder. Bu duruma sıkça yüksek ateş ve nöbet titremesi de eklenir.

Araştırmalara göre, yumurtalık iltihabı jinekolojik başvuruların neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu iltihabının çeşitli sebepleri var.

En yaygın olanı ise mantar enfeksiyonları. Yakın zamana kadar, yumurtalık iltihabının en yaygın tedavi yöntemi reçeteli anti fungal (mantarî) ilaçlardı.

Son birkaç yıl içinde, bu ilaçlar yerini reçetesiz satılan ilaçlara bıraktı ve kadınlara mantar enfeksiyonu olduğundan emin oldukları sürece, kendi kendilerini tedavi edebilme imkanı sunuldu.

Fakat, neyle karşı karşıya olduğunuzu tam olarak bilmiyorsanız, yumurtalık iltihabını kendi kendinize tedavi etmeye çalışmamalısınız. Mutlaka hekime görünerek tedaviniz için gerekli adımları atmalısınız.

Bir diş sarmısağı çizmeden dikkatlice soyun. Temiz bir iplik iliştirilmiş, temiz bir gazlı beze sarın. Böylece tampon benzeri küçük bir bohça elde edeceksiniz. Bu bohçayı altı gece boyunca kullanın. Veya..

Bir çay kaşığı taze sarmısak suyunu, birkaç yemek kaşığı yoğurtla karıştırın. İster tampona emdirip kullanın, ister semptomlar devam ettiği sürece karışımla iltihaplı bölgeyi günde iki defa yıkayın. Son derece etkili olacaktır. Ezilmiş taze sarmısak suyunun ve kurutulmuş sarımsağın olağanüstü anti-fungal (mantari) özellikleri vardır. Mantar enfeksiyonlarına yolaçan mikrobun baş düşmanı olan ‘allicini’ sarmısağın içeriğindeki bileşiklerin en önemlisi olarak biliniyor.

LAVANTA YAĞI:

Bu tip iltihaplara karşı uçucu bitkisel yağlar, özellikle lavanta yağı faydalıdır. Tamponlara birkaç damla lavanta yağı, adaçayı ya da Alman papatyası yağı da damlatabilirsiniz.

Şiddetli ağrılara karşı atkuyruğu buğu kompresleri uygulanabilir. İçinde su kaynayan bir tencerenin üstüne oturtulan süzgece iki avuç dolusu ince kıyılmış atkuyruğu koyulur. Buhar bitkileri ısıtır ve yumuşatır. İyice yumuşayan sıcak bitkiler bir tülbentin üstüne yayılır, tülbentin iki ucu üst üste kapatılarak bir kompres paketi oluşturulur. Bu kompres ağrılı bölgeye yatırılır ve sıcak bir bezle tespit edilir. Kompres sırasında hasta yatakta kalır ve kompres soğuyana kadar etkilemeye bırakılır.

Tüberküloz hastalığı için de kullanılmakta olan bu şifalı bitki çok sayıda rahatsızlığa iyi gelmektedir. Atkuyruğu otu, halk arasında azgın katır otu ya da kırk kilit otu adlarıyla da bilinir. Atkuyruğu otu; temel olarak idrar söktürücü yüzeysel kullanımda da büzücü etkileri ile tanınır. Halk arasında tüberküloz tedavisinde kullanılır ama bu tedaviyi destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt henüz yoktur.

Atkuyruğu otunun en bilindik faydalarından biri; geç iyileşen yaraları iyileştirebilmesidir. Otun ekstresi yaranın üzerine sürülür. Bu otun ayrıca kazalardan sonra oluşan ödemi ortadan kaldırdığı da bilinmektedir. Atkuyruğu otu; bağırsak hastalıklarında ve böbrek kumlarının tedavisinde ilaç gibi kullanılır. Ancak atkuyruğu otunun idrar söktürücü etkisi yüzünden hiponatremi (kandaki tuz dengesizliği) ve hipopotasemi (potasyumun, normal değerinin altında olması) gibi problemlere sebep olduğu da görülmüştür. Atkuyruğu otunu kullanırken dikkatli olmak gerek. İçerdiği zehir riski yüzünden, bu otun fazla miktarlarda tüketimi önerilmez..

Arslan pençesi:

Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış bitki, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlayın ve yarım dakika demlendikten sonra süzün. Günde 2-4 bardak taze demlenmiş çay soğutulmadan yudumlayın.