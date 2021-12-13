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Kadın - Aile Yumurtalı köfte nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yumurtalı köfte nasıl yapılır?

İlk bakışta kısıra benzese de içerisindeki pişirilmiş yumurtayla tamamen ayrı...

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:58:00 - 2021-12-13 15:07:31
Yumurtalı köfte nasıl yapılır?

Köfte kültürel bilgi birikimi ile günümüze ulaşan bir üründür. İşte kolay tarif

Yumurtalı köfte nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 3 çay bardağı köftelik bulgur
  • 1 adet soğan
  • 4-5 diş kuru sarımsak
  • 1 buçuk yemek kaşığı biber salçası
  • 1 buçuk yemek kaşığı pul biber
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı köfte baharatı
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Tuz
  • Sıcak su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım demet maydanoz
  • 3 adet yumurta

Yapılışı

Bulguru sıcak suda ıslatın. Maydanozu ve sarımsağı minicik doğrayıp bir köşede bekletin. Köfte yoğurmak için geniş bir kapta, bulgur biraz şişince yumuşayınca yanına minik doğranan soğan, salça ve baharatlarını eklin. Yumuşayana kadar yoğurun. Bir yandan ocağa sıvı yağı alıp iyice çırpılmış yumurtaları ekleyin ve pişirin.Yağı bol olacak unutmayın. Köftenin üzerine maydanozu, sarımsağı alın ve sıcak yağla yumurtaları dökün. Biraz kaşık yardımıyla karıştırın, ılıyınca el yardımıyla az harmanlayın.Topaklar şeklinde servis edebilirsiniz. Afiyet oslun

 

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