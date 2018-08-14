Yumurtalı fasulye kavurması nasıl yapılır?

MALZEMELER:

500 gr taze fasulye

1 büyük soğan

2 yumurta

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

YAPILIŞI:

Taze fasulye ayıklanır, yıkanır ve süzülür. Kaynar suda biraz yumuşayana kadar haşlanır, süzülür. Tavaya zeytinyağı eklenir, kıyılan soğanlar hafif pembeleşene kadar kavrulur. Pul biber ilave edilir, fasulyeler tavaya alınır, tuzu eklenir. 7-8 dakika soğanla beraber kavrulur. Tereyağı ilave edilir. Bir kaseye yumurtalar kırılır. Çatalla biraz karıştırılıp fasulyenin üzerine yayılır. Birkaç dakika yumurtanın pişmesi için yeterli, arada karıştırmak iyi olur.

Afiyet olsun.