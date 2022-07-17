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Kadın - Aile Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:
Kadın - Aile

Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:

Yumurtalı ekmek için hangi malzemeler gerekli? Bayat ekmeklerden leziz kahvaltılıklar hazırlayabilirsiniz. Bunun için ise biraz ekmek biraz yumurta fazlasıyla işinizi görecektir. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:19:00 -
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:

Pazar kahvaltıları için leziz ve kolay bir tarif mi arıyorsunuz. İşte, yumurtalı ekmek tarifi….

Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Ekmek
  • Sıvı yağ

Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Öncelikle bayat ekmekleri dilimleyin.

Ardından yumurta ve sütü çırpın.

Arzu ederseniz karışıma bir miktar tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz.

Yağı tavaya alın ve iyice ısıtın.

Ekmekleri güzelce sosa bulayın.

Ekmekleri kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

Afiyet olsun.

Patatesli çıtır börek tarifi | Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:
Patatesli çıtır börek tarifi | Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:

Kadın - Aile

Patatesli çıtır börek tarifi | Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:

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