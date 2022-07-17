Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:
Yumurtalı ekmek için hangi malzemeler gerekli? Bayat ekmeklerden leziz kahvaltılıklar hazırlayabilirsiniz. Bunun için ise biraz ekmek biraz yumurta fazlasıyla işinizi görecektir. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
Pazar kahvaltıları için leziz ve kolay bir tarif mi arıyorsunuz. İşte, yumurtalı ekmek tarifi….
Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- Ekmek
- Sıvı yağ
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
Öncelikle bayat ekmekleri dilimleyin.
Ardından yumurta ve sütü çırpın.
Arzu ederseniz karışıma bir miktar tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz.
Yağı tavaya alın ve iyice ısıtın.
Ekmekleri güzelce sosa bulayın.
Ekmekleri kızgın yağda arkalı önlü kızartın.
Afiyet olsun.