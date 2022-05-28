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Sağlık Yumurtadan 3 kat fazla kalsiyum içeriyor! Kolesterole ve kalp sağlığına iyi geliyor
Sağlık

Yumurtadan 3 kat fazla kalsiyum içeriyor! Kolesterole ve kalp sağlığına iyi geliyor

Yumurta en fazla kalsiyum içeren besinlerden biri. Ancak bir besin var ki kemikleri koruyor. Zengin kalsiyum kaynağı. Özellikle çocuklarda kemik sağlığını koruyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:03:00 -
Yumurtadan 3 kat fazla kalsiyum içeriyor! Kolesterole ve kalp sağlığına iyi geliyor

Kalsiyum insan sağlığı için gerekli. Keçiboynuzu ise adeta kalsiyum zengini. İşte keçiboynuzunun faydaları...

Keçiboynuzu faydaları

Keçiboynuzunun, hem görüntüsü hem de toz halinin kakaoya yakın olan tadı sayesinde oldukça sevilir.

Yüksek lif

Antioksidanlar

Düşük yağ ve şeker oranı

Kafeinsiz olması

Glutensiz yapısı

Tüm bu seçenekler sayesinde sağlıklı yiyeceklerden biri olarak kabul ediliyor. Keçiboynuzu aynı zamanda mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. B2, B3 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, bakır, manganez, potasyum, magnezyum, çinko ve selenyum içeriği sayesinde ihtiyaç duyulan minerallerin birçoğunu sağlar.

Üstelik sütten bile fazla içerdiği kalsiyum oranı, kemik sağlığını büyük oranda destekler. Doğal lif yönünden zengin olması ve kafeinsiz olması, yüksek tansiyonu olan kişiler için en ideal yiyeceklerden biri olmasını sağlar. Düşük şeker ve yağ içeriği sayesinde kilo vermek isteyenlerin de en iyi seçeneklerinden biri olmasını sağlıyor. A ve B2 vitaminleri gibi vitaminler sayesinde cilt ve göz sağlığınızı korur.

Kolesterolü düşürmesi, kalp hastalığı riskini azaltması, mide sorunlarını hafifletmesi ve ishal sorunlarıyla mücadele etmesi gibi etkileri sayesinde keçiboynuzu en faydalı gıdalar arasında yerini alıyor.

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