Yumurta ve yoğurt ile evde yapılan kelle paça çorbası tarifi: Dışarıda yemek istemeyeceksiniz

Tam bir doğal antibiyotik olan ve hastalıklara karşı kelle paça çorbasını evinizde de hazırlamak ister misiniz? İşte bu şifa dolu lezzetin kıvamını tutturmanız için gereken tüm malzemeler ve adım adım uygulama rehberi.

Kelle Paça Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Ana Malzemeler (Et ve Kemik Suyu İçin):

2 adet kelle, tercihen kuzu kellesi ancak dana kellesi de kullanılabilir

10-11 adet paça

1 adet büyük boy kuru soğan

3-4 adet defne yaprağı

yarım limon

3-4 diş sarımsak

malzemelerin üzerini geçecek kadar su (yaklaşık 4-5 litre)

tuz

Terbiyesi İçin (Kıvam ve Lezzet Bağlayıcı):

2 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

300-400 gr süzme yoğurt

yarım limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

Üzeri ve Servis Sosu İçin:

bol sarımsak

üzüm veya elma sirkesi

tereyağı ve pul biber

Kelle Paça Çorbası Nasıl Yapılır?

Kelle paça bir "hızlı yemek" (fast food) değildir; bir ritüeldir. İşte adım adım o ritüel:

1. Temizlik ve Ön Hazırlık

Paçaların ve kellelerin üzerinde, özellikle tırnak aralarında siyah kısımlar kalmışsa bıçak yardımıyla kazıyın.

Eğer tüyler tam temizlenmemişse, ocağın üzerinde tütsüleyerek (ütüleyerek) kalan tüyleri yakın. Bu işlem çorbaya o karakteristik isli tadı da verecektir.

Temizlenen kelle ve paçaları geniş bir kaba alın ve üzerine bolca soğuk su ekleyin. Bu suda en az 5 saat (mümkünse bir gece) bekletin.

Suda bekletme işlemi sırasında suyu 2-3 kez değiştirin. Bu adım, kanın akmasını ve etin renginin beyazlamasını sağlar.

Son olarak malzemeleri akan suyun altında iyice yıkayın.

2. Haşlama Süreci

Yıkanmış kelle ve paçaları geniş ve derin bir tencereye varsa düdüklü tencere zaman kazandırır yerleştirin.

Üzerine malzemeleri geçecek kadar su ekleyin.

Tencerenin içine aromatik lezzet vericiler olan; bütün soğanı, defne yapraklarını, sarımsakları ve yarım limonu ekleyin.

Ocağın altını yakın. Su kaynamaya başladığında yüzeyde oluşan koyu renkli köpükleri (kef) bir kevgir yardımıyla titizlikle toplayın. Bu işlem çorbanızın suyunun berrak olması için hayati önem taşır.

Köpük alma işlemi bitince tencerenin kapağını kapatın.

Eğer normal bir tencerede pişiriyorsanız 4 - 5 saat, düdüklü tencerede pişiriyorsanız 1 - 1,5 saat kısık ateşte pişirin.

3. Ayıklama ve Süzme

Etler lokum gibi pişip kemikten ayrılmaya başladığında tencereyi ocaktan alın.

Kelle ve paçaları bir tepsiye çıkarın ve soğumaya bırakın.

Tencerede kalan suyu ince bir süzgeçten (veya tülbentten) geçirerek başka bir temiz tencereye alın. İçindeki soğan, defne yaprağı ve sarımsak posalarını atın. Elinizde altın sarısı, şifalı bir kemik suyu kaldı.

Tepsideki etleri didikleyin. Kellenin yanak, dil ve beyin kısımlarını, paçaların üzerindeki etleri küçük parçalara ayırın. (Dilin üzerindeki zarı soymayı unutmayın).

Ayıkladığınız etleri, süzdüğünüz et suyunun içine geri ekleyin ve ocağın altını tekrar kısık ateşte açın.

4. Terbiyenin Hazırlanması (Meyane)

Ayrı bir tavada veya sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar (hafifçe kavrulana kadar ama yakmadan) kavurun.

Ayrı bir kapta yoğurt, limon suyu (ve kullanacaksanız yumurta sarısını) pürüzsüz olana kadar çırpın.

Kavurduğunuz unlu karışımı yoğurtlu karışıma ekleyip iyice çırpın.

5. Birleştirme (Kesilme Riskine Dikkat)

İşte en kritik nokta burasıdır: Terbiyeyi çorbaya doğrudan dökerseniz yoğurt kesilir ve çorbanız pütürlü olur.

Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alın ve yavaşça hazırladığınız yoğurtlu terbiyenin içine dökün, bu sırada hızlıca çırpın.

Bu işlemi (temperleme) terbiyenin ısısı çorbanın ısısına yaklaşana kadar 2-3 kepçe daha tekrarlayın.

Ilıştırılmış terbiyeyi yavaş yavaş ana tencereye dökerken çorbayı sürekli karıştırın.

Çorba, terbiye ile özleşip bir taşım daha kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın.

Son olarak tuzunu kontrol edin ve ocaktan alın.

6. Servis

Ezilmiş sarımsak ve sirkeyi bir kasede karıştırın.

Tereyağında pul biberi yakın.

Kaseye aldığınız sıcak çorbanın üzerine bolca sarımsaklı sirke ve biberli yağ gezdirerek servis yapın.