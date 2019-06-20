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Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

Kütahya’da ihracattan dönen yumurtalar iç piyasada kalınca, yumurtanın koli fiyatı 5 liraya kadar düştü.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:39
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

Kütahya’da ihracattan dönen yumurtalar iç piyasada kalınca, yumurtanın koli fiyatı 5 liraya kadar düştü. Düşen fiyat nedeniyle üreticilerin gözü ise Irak pazarında.


Geçtiğimiz aylarda 30’lu yumurtanın koli fiyatının 20 liraya kadar yükselmesinin ardından, Irak’ın Türk yumurtasına kapılarını kapatması sonucu fiyat 5 liraya kadar düştü. Fiyatın 5 liraya kadar düşmesini ihracatın kesilmesine ve 9 günlük bayram tatilinde oluşan stoklara bağlayan Kütahyalı yumurta üreticisi Ercan Kantar, zarara giren üreticinin tavukları kesime verdiğini ve eğer böyle giderse birkaç ay içerisinde yumurta fiyatlarının tekrar artacağını söyledi.



Tavukların kesime gönderilmesi fiyatları yeniden yükseltebilir


Yumurta üreticisi Ercan Kantar, “Fiyatların düşmesinin nedeni, bizim yumurta ihracatımızın yüzde 90’ını oluşturan Irak’ın yumurta ithalatına kapılarını kapatması ve bir diğer neden ise 9 günlük bayram tatilinde üretilen yumurtanın stokta kalmasıdır. Bundan dolayı da yumurta ihracatçıları ise ellerinde biriken bu yumurtaları satacak başka yerleri olmadığı için zararına iç piyasaya sürdüler ve fiyatlarda ani düşüşler oldu ve yumurta fiyatları 5-6 liralara kadar geriledi. Bu da sağlıklı bir şey değil, çünkü maliyeti 10 buçuk lira olan yumurtayı maliyenin yarı fiyatına satarlarsa eğer büyük üreticiler de günlük 150-200 bin liralara zarar ediyor. Bu da üreticiyi tavuk kesimine teşvik ediyor ve yumurta fiyatları tekrardan yükselişe geçecektir” dedi.


Giderlerini karşılamak için üreticinin mal bozdurma yoluna gittiğini söyleyen Ercan Kantar, “Büyük toptancı illerden olan Konya, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bolu gibi illerdeki firmalar malını satamadı ve üreticiler tavuğu aç kalmaması için, yem alabilmek için ve giderlerini karşılayabilmek için mal bozmaya gidiyorlar. Yumurta fiyatları eğer bu şekilde devam ederse bizler de elimizdeki tavukları kesime göndereceğiz. Bizler de eğer elimizdeki tavukları eritirsek 1 ay 1 buçuk ay sonra 10-12 liraya satılan yumurtalar 20-25 liralara kadar çıkacak” diye konuştu.


Güncel fiyattan da bahseden Kantar şunları söyledi:


“Biz şu anda S yumurtaları 4-5 liradan, M numaralar 8 lira, L numaraları ise 10 liradan satıyoruz. Yumurta protein değeri yüksek bir besindir. Çocukların beslenmesi için çok önemlidir. Buradan vatandaşlara çağrım yumurta üretimini artırırlarsa tüketici tavuklarını kesmekten vazgeçer ve fiyatlar ise makul seviyelerde kalmaya devam eder.”

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:39
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