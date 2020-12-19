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Ekonomi Yumurta fiyatları tavuğu geçti
Ekonomi

Yumurta fiyatları tavuğu geçti

Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bırakırken, kıyma fiyatıyla yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:01:00 -
Yumurta fiyatları tavuğu geçti

Yumurta fiyatları son bir yılda iki katına çıktı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Aynı dönemde yem fiyatları da artınca yumurtaya üst üste zam geldi. Pandeminin ilk dönemlerinde 12-13 lira olan 30'luk yumurta paketi, 25-30 liranın üzerine çıktı. Yani yumurtanın tanesi neredeyse 1 TL oldu.

NTV'ye yumurtadaki fiyat artışını ve yumurtaların üzerine son kullanma tarihi damgası vurulmamasını değerlendiren İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, durumun yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Yıldırım, "Tüketimde bir artış oldu yüzde 10'luk ama bu zammı etkileyecek şekilde değil. Zammın sebebi, üretici 18 aydır zarar ediyor, ham maddenin fiyatı arttı" ifadesini kullandı.

Öte yandan yumurtaların üzerine vurulan son kullanma tarihi damgasının olmaması da son günlerde tartışılıyordu. Yıldırım, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yumurtanın üzerindeki tarihi 3 yıl önce attık. Avrupa'daki sistem serbest ama bizim bakanlığın yönetmeliğinde tarih mutlaka olacak dendi. Yumurta paketli olduğundan dolayı, etiketinin üzerine son kullanma tarihi atılması mecburiyetinde."

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