"Yumruklarımızı şehit polisler için atacağız"





KASTAMONU (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, Avrupa Şampiyonası'nda yumruklarını şehit polisler için atacaklarını söyledi.

Kastamonu Boks Temsilcisi Sefa Özata, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi Müdürü Osman Ege, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, yardımcı antrenörler Yavuz Kılıç, Ziya Ak, Ramazan Salgır, Celal Olucak ve Orhan Çavdar ile milli sporcular, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak'ı ziyaret etti.

Ahmet Çınar, polis teşkilatının toplumsal güvenin tesis edilmesi, halkın mal ve can güvenliği için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Polis teşkilatının yanında olmak istediklerini dile getiren Çınar, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atarak cesaretle ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedir. Emniyet Teşkilatımız bünyesinde görev yapan değerli polislerimize teşekkürlerimi sunarken, vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi de Türkiye Boks Federasyonu ailesi olarak minnet ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Çınar, sporculara sadece antrenman yaptırmadıklarını, milli ve manevi duyguları da aşıladıklarını vurgulayarak, "Bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden polislerimizle yan yana olmak istedik. Bazı sporcularımız da ziyarette polis olmak istediklerini söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Mayıs ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu kampının devam ettiğini aktaran Çınar, "Avrupa Şampiyonası'nda yumruklarımızı şehit polislerimiz için atacağız." dedi.

Emniyet Müdürü Karabulak ise teknik heyet ve sporculardan şampiyona hakkında bilgi alarak, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.