0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Yumruklarımızı şehit polisler için atacağız"

- Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar: "Avrupa Şampiyonası'nda yumruklarımızı şehit polislerimiz için atacağız"

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:26
"Yumruklarımızı şehit polisler için atacağız"


KASTAMONU (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, Avrupa Şampiyonası'nda yumruklarını şehit polisler için atacaklarını söyledi.

Kastamonu Boks Temsilcisi Sefa Özata, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi Müdürü Osman Ege, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, yardımcı antrenörler Yavuz Kılıç, Ziya Ak, Ramazan Salgır, Celal Olucak ve Orhan Çavdar ile milli sporcular, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak'ı ziyaret etti.

Ahmet Çınar, polis teşkilatının toplumsal güvenin tesis edilmesi, halkın mal ve can güvenliği için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Polis teşkilatının yanında olmak istediklerini dile getiren Çınar, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atarak cesaretle ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedir. Emniyet Teşkilatımız bünyesinde görev yapan değerli polislerimize teşekkürlerimi sunarken, vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi de Türkiye Boks Federasyonu ailesi olarak minnet ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Çınar, sporculara sadece antrenman yaptırmadıklarını, milli ve manevi duyguları da aşıladıklarını vurgulayarak, "Bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden polislerimizle yan yana olmak istedik. Bazı sporcularımız da ziyarette polis olmak istediklerini söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Mayıs ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu kampının devam ettiğini aktaran Çınar, "Avrupa Şampiyonası'nda yumruklarımızı şehit polislerimiz için atacağız." dedi.

Emniyet Müdürü Karabulak ise teknik heyet ve sporculardan şampiyona hakkında bilgi alarak, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:26
  1. Ahmet Çınar
  2. boks
  3. Emniyet müdürü
  4. Kastamonu
  5. polis
  6. Yıldız Bayan Boks Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP İl Başkanı Karataş’tan Uzundere Belediye Başkanı Aktoprak’a ziyaret
    1. MHP İl Başkanı Karataş’tan Uzundere..
    2. (Özel) Bursa dünyanın her yerinden..
    3. Firmalar mesleklerini öğrencilere..
    4. GÜNCELLEME - Adana merkezli 10 ilde..
    5. EGİAD’dan ‘zincirleri kıracak’ Kadın..
    6. Kadınlardan Başkan Tanğlay’a ziyaret
    7. Pakistan'da sel faciası: 39 ölü
    8. ’Sıfır atık’ projesi kapsamında..
    9. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler..
    10. Şehitler için yazdıkları şiirleri..
    11. Lenf bezlerinin büyümesi veya..
    12. Bursa’da kaçak midye operasyonu
    13. Diyarbakır'da 720 kilogram uyuşturucu..
    14. Asya borsaları
    15. KARDEMİR 300 milyon TL kar dağıtacak
    16. Endonezya’da 192 milyon seçmen..
    17. Bakanlık duyurdu: Bin 250 kişi yakalandı
    18. Feminist avukat ile meslektaşı..
    19. Kuru meyve sektörü 3 milyar dolar..
    20. Pakistan'da sel: 39 ölü
    21. MHK Başkanı Sabri Çelik, yarın basın..
    22. Konut fiyatları kıpırdadı
    23. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal,..
    24. "Yumruklarımızı şehit polisler için..
    25. Eskişehirli milli sporcu Karakuyulu’ya..
    26. Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas’ı konuk..
    27. Tır dolusu kaçak midye ele geçirildi
    28. Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat
    29. Otomobilde tanzim satış dönemi
    30. İsrail güçleri Filistinlilere ait bir..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi