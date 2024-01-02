  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Japonya: Yolcu uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı, maalesef beş kişi öldü! Sosyal krize neden oldu

Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın

İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi indirimine tepki… HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı hükümete çağrı yaptı: Kötü alışkanlıklara giden yollar kapatılsın

Türk savunma sanayii ihracatında yıldızları oldular, rekor artış!

Soykırımda son bilanço!

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO arasında kriz! Anlaşamadılar... Petrol olan araziye el konulacak

ABD'li şirket, o bağlı şirketinin yüzde 20'ye yakın hissesini milyarlarca dolara satın aldı!

İETT otobüsü duvara çarptı... Yaralanan yolcular çevre hastanelere kaldırıldı

Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş
Gündem Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış
Gündem

Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış

Yeniakit Publisher
2024-01-02 22:51:30 - 2024-01-02 22:51:30
Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran Ege Akersoy’un ifadesi ortaya çıktı. Akersoy ifadesinde Suudi Arabistan'daki Fenerbahçe-Galataray süper kupa finalinin Mustafa Kemal baskılı forma sebebiyle iptal edilmesinden etkilendiğini belirtti.

Türkiye son birkaç gündür provokatörlerin çeşitli olayları kullanarak giriştiği kışkırtıcı eylemlere karşı büyük imtihan mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin Mustafa Kemal baskılı forma sebebiyle iptalinden sonra sahneye çıkan sözde kemalistler, bu olayı kullanarak kitleleri provoke etmeye çalışmıştı.

Ardından dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge katılan vatandaşlardan İsmail Aydemir adlı kişi elinde tevhid bayrağı taşırken hilafet düşmanı suçlamasıyla darbedildi.

Aydemir'i darbeden Ege Akersoy’un ifadesi ortaya çıktı. Akersoy'un ifadesinde söylediklerinden, Ümit Özdağ ve Fatih Altaylı gibi isimlerin etkisi altında kaldığı ortaya çıktı.

Ege Akersoy'un ifadesi şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Benim babam emekli Binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; ‘Sen Türk Vatandaşı değil misin?’ dedim.

Kendisi de bana, ‘İstediğimi taşırım’ dedi.

Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.

Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım. Sadece Türk Vatandaşı olduğunu düşündüğüm şahsı uyarmak istedim.

Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden şikayetçiyim."

Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar
Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar

Gündem

Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar

Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet! On binler Galata'da buluştu
Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet! On binler Galata'da buluştu

Gündem

Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet! On binler Galata'da buluştu

Milli İrade Platformu'ndan Galata Köprüsü'ndeki eylem için teşekkür mesajı!
Milli İrade Platformu'ndan Galata Köprüsü'ndeki eylem için teşekkür mesajı!

Gündem

Milli İrade Platformu'ndan Galata Köprüsü'ndeki eylem için teşekkür mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23