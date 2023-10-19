Yumruk girişimi ve hakaretler! CHP’li vekiller birbirine girdi!

CHP’li Mahmut Tanal, grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı.

CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti.



İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP’den bazı isimler ve Başarır “Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder” diyerek itiraz etti.



Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır’ın göğsüne yumruk salladı.



Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi."

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