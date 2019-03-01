Yumruğunu hem ülkesi hem de kardeşleri için sallıyor

Boksa, küçük yaşlarda ayakkabı boyacılığı yaparken bir esnafın yönlendirmesiyle başlayan ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra çeşitli dereceler elde eden 21 yaşındaki Ramazan Özbuğanlı, hem spor hayatını sürdürüyor hem de bir çay ocağında çalışıyor.

Kars'ın Digor ilçesinde doğan Ramazan Özbuğanlı, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu yarıda bırakıp 8 yaşında çalışmak için İstanbul'a gitti.

Burada akrabalarının yanında kalan Ramazan, sokaklarda su ve kalem satıp ayakkabı boyayarak ailesine destek olmaya çalıştı.

Ayakkabı boyacılığı yaparken tanıştığı esnaf Güngör Karataş'ın kendisini spora yönlendirmesiyle boksa başlayan Ramazan, kısa sürede Türkiye şampiyonluğuna ulaştı, sonraki yıllarda da çeşitli dereceler elde etti.

Yıllar sonra açıköğretim sınavlarına da giren Ramazan, yarıda bıraktığı ilkokul eğitimini tamamladı ve ortaokul diploması aldı.

İstanbul'da bir kulüp bünyesinde spor hayatını sürdüren Ramazan, kampların dışında Kadıköy'de bir çay ocağında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde turnuva ve şampiyonlara hazırlanan Ramazan'ın en büyük hayali ise önce Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak, sonra olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak.

- "Ben bu işi yapacağım, başaracağım' dedim"

Ramazan Özbuğanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi yetersizlikler nedeniyle küçük yaşlardan bu yana çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Küçük yaşlarda birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kaldığını anlatan Ramazan, "8 yaşında İstanbul'a geldiğimde pazarlarda su satmaya başladım. Peçete, kalem satıyordum, ayakkabı boyuyordum. Çok zor zamanlar geçirdim. Kışın ayakkabım olmadığı zamanlar oldu." dedi.

Ayakkabısını boyadığı Güngör Karataş'ın spora başlaması için kendisine büyük katkı verdiğini aktaran Ramazan, şöyle devam etti:

"Ben de boksu tercih ettim. Kendimi savunma amaçlı gördüm. 11 yaşımda boksa başladım. Önce İstanbul şampiyonasında birinci oldum. Türkiye şampiyonasına parmağımdaki sakatlık nedeniyle katılamadım. O dönem boksu bırakma noktasına geldim ama dönüp arkama baktığımda aklıma soğukta kalem, peçete sattığım, ayakkabı boyadığım günler geldi. 'Ben bu işi yapacağım, başaracağım' dedim. Daha çok çalıştım. Daha sonra Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Bir sonraki sene de ikincilik kazandım."

- "Antrenmanlarımı aksatmayacak şekilde çalışmaya devam ediyorum"

Ramazan Özbuğanlı, İstanbul'a geldiği yıllarda bir seçim yapmak zorunda olduğuna işaret ederek, kardeşleri için kendi eğitiminden vazgeçtiğini vurguladı.

Altı kardeş olduklarını, kendisinden büyük 22 yaşında bir kardeşinin bulunduğunu dile getiren Ramazan, şunları kaydetti:

"Bir de 3 yaşında bir kardeşim var. İyi ki kız kardeşlerimi okuttum, iyi ki spora başladım. Boş zamanlarımda da Kadıköy'de bir çay ocağında çalışıyorum. Çalışmam gerekiyor. Kamp bittiği zaman antrenmanlarımı aksatmayacak şekilde mecbur olduğum için çalışmaya devam ediyorum. Mutluyum. Allah'a şükür, kimseye muhtaç değilim. Alnımın teriyle çalışıyorum. Ailemle gurur duyuyorum. Babam inşaatlarda çalıştı, mesleği yok. Yaşı ilerlediği için şu anda hiçbir şey yapamıyor ala gururluyum. İyi ki böyle bir babam, böyle bir annem var."