Yumaklı’dan ‘Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’ açıklaması: En iyi sürülerden vereceğiz

Bakan Yumaklı, Ankara’daki Polatlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü (TİGEM) ziyaret etti. İşletmeyi gezen Yumaklı, kuzuların anneleriyle kavuşma anına şahitlik etti. Yumaklı, daha sonra TİGEM'e, hayvan yetiştiriciliğine ve müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle iftar programında duyurduğu ‘Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne dair açıklamada bulundu.

KÜÇÜKBAŞ SAYISI 58 MİLYONA ULAŞTI

Kuzuların kokularından annelerini bulmalarının ve buna tanık olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Hayvancılık stratejik bir sektör. 2024 yılında tarımsal üretimle alakalı planlı üretimi hayata geçirdik. 2024 yılının Şubat ayında 5 yıllık bir yol haritası açıkladık. Bu süreç içerisinde meraların geliştirilmesinden hem küçük aile işletmelerinin hem genç kardeşlerimizin hem kadın girişimcilerimizin bu sektöre girmesine kadar, özellikle kırsal kalkınma desteklerinin tarımsal üretimin içerisinde çok önemli bir vazife görmesine kadar birçok hususu da bu süre içerisinde devreye aldık. Bugün itibariyle küçükbaş sürülerimizde yüzde 11'lik bir artışla 58 milyon başa yükselmiş durumdayız. Desteklerimizin 3 yıllık belirlenmiş olması, ileriye doğru açıklanmış olması, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılıklar, özellikle Kırsal Kalkınma Destekleri ve Ziraat Bankası kredilerinin bu anlamda entegre olmuş olması hakikaten bizim hedeflerimize ulaşmamızı da kolaylaştırmış vaziyette. Küçükbaşa destekle alakalı bir uygulamayı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Burada özellikle Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesinin detaylarını da biz Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra oluşturmaya başladık. 1 Nisan itibariyle başvuruları aldık. 30 Nisan itibariyle bu başvurular sona ermiş olacak. 95 dişi, 5 de erkek küçükbaş hayvan vereceğiz. Ayda 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve diğer giderleri için destekte bulunmuş olacağız. Verilecek olanların tamamı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzde, en iyi ırkın oluşturulması için çalışılmış olan sürülerden verilecek. Yüzde 100'e varan bir faiz desteğiyle, Ziraat Bankamızın 2 ila 7 yıl arasındaki bir vadelendirme söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

3 YIL BOYUNCA DAĞITILACAK

Bakan Yumaklı, üretimin bir ülkenin en temel gücü olduğunu vurgulayarak, bahar aylarıyla birlikte hem bitkisel hem de hayvansal üretimde hareketliliğin başladığını ifade etti. Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yumaklı, hedeflerinin üreticilerle birlikte bu kapasiteyi en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tarımsal üretimde sadece kendi ihtiyacını değil, aynı zamanda çevre ülkelerin taleplerini de karşılayabilecek güce sahip olduğunu dile getiren Yumaklı, Bakanlık olarak tüm ekiplerle ve üreticilerle birlikte bu süreci güçlü bir iş birliği içinde yürüttüklerini söyledi.

Projede kimlerin ilave puan alacağını anlatan Bakan Yumaklı, "Gençler, kadınlar ve şehit yakınları ilave puan alacaklar. Veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri bu konuyla ilgili eğitimleri aldıkları için bu arkadaşlarımız ilave puan alacaklar. Aile işletmeleri, birinci derecede tarımsal herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olanlar da ilave puan almış olacaklar. 3 yıl boyunca devam edecek bir projeden bahsediyoruz. Şu an için bizim öngördüğümüz rakam 150 bin. Bu belki 58 milyonun yanında düşük bir rakam gelebilir ama biz bakanlık olarak bir model oluşturuyoruz. Şu anda konuyla ilgili birlikler, kooperatifler de kendileri açısından bu projenin farklı yönlerinde olmak üzere onlar da çalışmalara başladılar. Dolayısıyla hep birlikte inşallah çok güzel sonuçlara ulaşacağız. Ben şimdiden bu projeden faydalanacak, bu üretime katılacak olan kardeşlerime başarılar, bol bereketli ürünler diliyorum. İnşallah onlar bu işi sevgiyle, aşkla, muhabbetle yaparlar. Onların bizlere sunmuş olduğu bu üretim hem ülkemiz için hem de milletimiz için faydalı olsun" açıklamasında bulundu.