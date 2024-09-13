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Medya Yumağın ucu tutuldu! Kılıçlı yemin töreniyle ilgili flaş gelişme
Medya

Yumağın ucu tutuldu! Kılıçlı yemin töreniyle ilgili flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-09-13 10:55:00 - 2024-09-13 11:17:28
Yumağın ucu tutuldu! Kılıçlı yemin töreniyle ilgili flaş gelişme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kara Harp Okulu’nda genç teğmenlerin tartışma çıkaran yemin krizine ilişkin son durumu kaleme aldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kara Harp Okulu’nda genç teğmenlerin tartışma çıkaran yemin krizine ilişkin son durumu kaleme aldı.

Selvi, “Dönem birincisi olan ve korsan yemini ettiren Ebru Teğmen ön planda gözüküyor. Ama asıl “Tabur kıdemlisi” olan teğmenin üzerinde duruluyor. Onun ve etrafındaki bir grubun korsan yemin olayını organize ettiği ifade ediliyor. Dışarıdaki bağlantılarının da üzerinde duruluyor. Emekli subaylarla irtibatları inceleniyor” bilgisini aktardı.

“Daha soruşturmanın başındayız. Ama yumağın ucu tutulmuş gibi gözüküyor” diyen Selvi, “Üç beş Harp Okulu öğrencisi mi darbe yapacak diye düşünmeyin. Tedbir alınmazsa yaparlar” iddiasında da bulundu.

Selvi’nin yazısından ilgili bölümler şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 genç kızımızın okul birincisi olmasını gururla anlatırken, millete çevrilen kılıçları da görmezden gelmedi. Korsan yemin olayının soruşturması başladı. Önemli tespitler var. Bölük Komutanı olan Binbaşı M. üzerine gidilince emekliliğini istedi.

Dönem birincisi olan ve korsan yemini ettiren Ebru Teğmen ön planda gözüküyor. Ama asıl “Tabur kıdemlisi” olan teğmenin üzerinde duruluyor. Onun ve etrafındaki bir grubun korsan yemin olayını organize ettiği ifade ediliyor. Dışarıdaki bağlantılarının da üzerinde duruluyor. Emekli subaylarla irtibatları inceleniyor. 2016’dan beri edilmeyen yeminin ezberlendiği ve provokasyonun yapıldığı söyleniyor. Provayı izinli oldukları zaman dışarıda yaptıklarının üzerinde duruluyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu şeklindeki haberlere ise prim verilmiyor. “Asılsız haberler” deniliyor. Yaşar Güler, kabine toplantısında bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmış. Ardından da Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan’a gitmişti. Yaşar Paşa görevinin başında. İstifa hazırlığı yapması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istenmesi gibi bir durum söz konusu değil.

‘YUMAĞIN UCU ÖNEMLİ’

Daha soruşturmanın başındayız. Ama yumağın ucu tutulmuş gibi gözüküyor. Yumağın ucu önemli.

Üç beş Harp Okulu öğrencisi mi darbe yapacak diye düşünmeyin. Tedbir alınmazsa yaparlar. 27 Mayıs Harp Okulu öğrencilerinin darbesiydi. Talat Aydemir isyanlarını Harp Okulu öğrencileri yaptı. 9 Mart cuntasında Harp Okulu öğrencileri vardı. ‘Harbiyeli aldanmaz’ dediler ama Harbiyeli aldandı.

Harp Okulu öğrencilerinin korsan yemininden darbe çıkaracak değilim. Ama bir yapılanma olduğu belli. Bu olayla yumağın ucu tutuldu. Eğer oradan ilerlenip, içerideki ve dışarıdaki bağlantıları ortaya çıkarılmazsa bu iş yayılır.”

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Yorumlar

Ṣeyh Ṣamil

Ne risk alın ne vakit kaybedin. Atın bu densizleri disiplinsizleri darbeci heveslileri ordudan.

DOĞRU

biz asker toplumuyuz, ne zaman bilim toplumu olursak böyle gereksiz konular konuşulmaz,bilim toplumunda üretim konuşulur,teknoloji konuşulur ,tıp konuşulur...
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