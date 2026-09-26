Yulaflı sağlıklı kurabiye! Değeri dudak uçuklattı: Öyle bir şey ki... Değerini duyunca çok şaşıracaksınız
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Pastaneden satın aldığınız kurabiyelerden daha değerli bu sağlıklı yulaflı kurabiye, lif içerdiği için besleyici, lif oranı yüksek ve tatlı krizlerini bastıran muhteşem bir ara öğün.
Yulaflı Sağlıklı Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler;
1 adet olgun muz
2 kaşık bal
2 kaşık süt
1 su bardağı yulaf ezmesi
1/2 (yarım) çay kaşığı tarçın
1 avuç kuruyemiş kırıntısı (isteğe bağlı)
1 kahve fincanı toz badem(isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı damla çikolata (isteğe bağlı)
Yulaflı Sağlıklı Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?
Muz bir çatal yardımı ile iyice ezilir.
Sonra diğer malzemeler içine katılır ve güzelce karıştırılır.
Fırın tepsisine aralıklarla 1 kaşık kurabiye karışımı konur.
Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında ortalama 10-15 dk pişirilir.
Küçük çocuklar için sağlıklı bir atıştırmalık. Afiyet olsun.
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