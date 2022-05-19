Yulaf kilo verdirir mi? 3 günlük yulaf diyeti ve evde yulaf sütü yapılışı

Yulaf, en sağlıklı tahıl çeşitlerinden biridir. Gluten içermez ve dengeli bir besin bileşimine sahiptir. Genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi olarak tüketilir. Ayrıca, besin değeri oldukça yüksek olduğu için ekmek, bisküvi, kurabiye, probiyotik içecekler, kahvaltı gevrekleri, bebek mamaları gibi gıda ürünlerinde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Sağlık için birçok faydası olan yulaf, kalp sağlığını korur, sindirim sistemi ile kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenler. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur.

YULAFIN FAYDALARI.

Kolesterol seviyesini düşürebilir.

Yulaf kan şekerini kontrol eder.

Yulaf kilo vermenize yardımcı olur.

Yulaf cilt bakımında yardımcı olur.

Kardiyovasküler riski azaltır.

Yulaf bağışıklığı artırmaya yardımcı olur.

Kabızlık giderir.

Yulaf kilo verdirir mi?

Hem kilo vermek hem de sağlığını korumak isteyen kişilerin genellikle diyet listesinde aradıkları besinlerden birisi de Yulaf olmaktadır. Kilo vermenin yanında sağlık açısından da iyi bir besin olan yulafın nasıl tüketilmesi gerektiği de bilinmesi gerekmektedir.

Diyette Yulafla ne yapılır?

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, yarım bardak kuru üzüm ve yarım bardak kuru erik ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz. Öğle yemeği: Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ve yarım su bardağı ceviz ekleyerek tüketin

Yulaf Kilo Verdirir mi?

Yulaf hem kilo açısından hem de sağlık açısından çok sağlıklı olduğu bilinen besinlerden birisidir. Karında oluşan açlık hissini yatıştıran ve uzun süreli tokluk hissini veren besinlerden birisi de yulaf olmaktadır. Yulaf günlük alınması gereken protein, vitamin, mineral ve liflerin alınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir Diyet Listesi sunmaktadır.

Yulaf dünya çapında en yararlı tahıl grupları arasında yer almaktadır. Gluten içermemesi nedeniyle sağlıksız kilo verme sonucu oluşan rahatsızlıklara da yol açmamaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta tüketim süresidir. Yulaf tüketen kişilerin günde 12 veya 14 bardak sıvı tüketmesi gerekir.

Sütlü, Yoğurtlu, Kakaolu Yulaf Unu Tüketmek Kilo Vermeyi Sağlar mı?

Yulaf tüketimi yüzyıllardan veri ver olan ve her zaman tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Yulaf kilo vermeye yardımcı bir besindir. Bu nedenle diyet menülerinde yulaf sıklıkla verilmektedir. İçerisinde yer alan vitamin, B6, fosfat, demir, karbonhidrat ve benzeri besin değerleri günlük olarak bu değerleri karşılamaya yetmektedir.

Fakat bazı kişiler yulafı tek başına tüketmek istememektedir. Tadında değişlik yapmak isteyen kişiler yulaf ununu bazı besinler ile tüketmektedir. Bunlardan birisi de Yoğurt ve Süt olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre yulafı süt ve yoğurt gibi besinlerle tüketmenin daha faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle kilo verme açısından süt ve yoğurt ile güvenli bir şekilde yulaf tüketilebilir.

Bununla birlikte kakao zararlı bildiğimiz çikolatanın içerisinde ya da pasta gibi şekerli yiyeceklerde daha ağırlıklı olarak kullanıldığı için kişilerde zararlı algısı sıklıkla oluşmaktadır. Fakat bunun aksine kakao antioksidanı yüksek bir besin olup fenol denilen yararlı kimyasallar içermektedir. Bu nedenle şekerle birlikte tüketilmediği taktirde kakaolu yulaf ununun sağlık açısından bir zararı bulunmamaktadır.

Kakaolu yulaf unu diyet listelerinde de verilen sağlıklı besinlerden birisidir. Fakat zayıflama diyetlerinde karbonhidrat içermesinden dolayı kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Badem sütü veya pirinç sütü gibi süt çeşitleri yaygın olarak biliniyor ancak son dönemlerde bu süt çeşitlerinin arasına bir de yulaf sütü eklendi. Yulaf sütü, süt içermeyen, vegan dostu popüler bir süt ikamesidir.

Yulaf sütünün faydalı olmasının temel sebebi yüksek lif içermesidir. Yulaf diğer tahıl veya kahvaltılık gevrekler arasında en yüksek lif içeriğine sahip bir besindir. Bu özelliği sayesinde de tansiyonun düşürülmesi, mide ve sindirim problemlerini iyileştirilmesi, kalp ve damar sağlığının korunması, uykusuzluğun giderilmesi, kilo vermenin kolaylaşması ve fiziksel performansın artması gibi birçok konuda fayda sağlar.

Yulaf sütü diğer süt çeşitlerine göre daha zengin bir tada sahiptir. Yulaf ezmesini seviyorsanız muhtemelen yulaf sütünün tadını da seveceksiniz.

Evde yulaf sütü nasıl yapılır?

Yulaf sütü yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler: Yarım su bardağı yulaf ezmesi ve 2 su bardağı su.

Yulaf ezmesi ve suyu karıştırın. Bu karışımı on saat boyunca buzdolabında bekletin. Suda bekletme süresi uzadıkça hem yulafın sindirimi kolaylaşır, hem de daha çok yumuşayıp daha yoğun bir süt kıvamını alır. Ardından karışımı mutfak robotundan geçirin. Kahve filtresi veya temiz bir tülbent yardımı ile süzün. Eğer yoğun kıvamda olmasını istemiyorsanız su ilavesi yapabilirsiniz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra dilerseniz tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı tarçın, vanilya damlası ya da bal ilave edebilirsiniz. Ev yapımı yulaf sütünüz hazır!

Yulaf sütünü sade olarak içecekseniz kahvaltı ve öğle yemeğinin yarım saat öncesinde içebilirsiniz. Ara öğün olarak içecekseniz yulaf sütünün içerisine rendelenmiş Hindistan cevizi, muz, çilek, tarçın, karanfil, vanilya ve kakule gibi gıdalar ekleyerek daha lezzetli tatlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca yulaf sütünü smoothielerde, tatlılarda, soslarda ve hatta çorbalarda bile kullanabilirsiniz. Yalnız unutulmaması gereken püf nokta, diğer bitkisel içerikli sütlere göre daha yoğun bir kıvamda olduğudur. Bu nedenle ısıtıldığında, macunumsu bir yoğunluğa eriştiğinden soğuk olarak tüketilmesi tercih edilmelidir.