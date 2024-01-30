Yükselişle! İngiliz maçında Altay'dan tarihi çıkış, etrafında çok konuşuldu! Zirve için bir adım, oyuncu ayağa kalkacak!

Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, Newport County ile oynanan FA Cup maçında yeni takımının formasını ilk kez giydi. İngiliz kulübü Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. Tur maçında Rodney Parade Stadyumu’nda İngiltere 2. Lig ekiplerinden Newport County’nin konuğu oldu. Müsabaka, Manchester United'ın 4-2 galibiyetiyle tamamlandı. Manchester United formasını ilk kez Newport County maçında giyen milli kaleci, boksu bırakıp baleye başlayan İngiliz film kahramanı Billy Elliot’a benzetildi.

Sezon başında Fenerbahçe’den Manchester United‘a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz kulübü ile ilk maçına önceki gün Federasyon Kupası’nda Newport County karşısında çıktı. Kırmızı Şeytanlar’ın 4-2 kazandığı karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli kalecinin genel performansı İngiliz basını tarafından olumlu bulunurken, Premier Lig’de henüz süre alamadığı için net bir kanıda bulunmanın doğru olmayacağı yorumları yapıldı.

Daily Mail, Manchester United formasını giymek için 5 ay bekleyen Altay Bayındır’ı bir film kahramanına benzetip, “Billy Elliot’un süslü ayaklarına sahip” ifadesini kullandı (Billy Elliot, babasının zoruyla gittiği, bir aile geleneği olan boks antrenmanlarını asarak, ailesinden habersizce baleye başlayan fakir bir çocuk olan Billy Elliot’ın hikayesinin anlatıldığı bir İngiliz filmi).

The Sun gazetesi Altay Bayındır’ın, yediği 2 golde daha kararlı ve agresif olabileceğini savunurken, çıkardığı bazı şutlardaki performansıyla ne kadar kaliteli olduğunu gösterdiğini yazdı. Mirror ise Altay’ın Newport County maçında kendine tam olarak güvenemediğini yazdı.

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