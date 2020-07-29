Yükseliş durabilir mi? Altını olanlar dikkat!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumlu etkilenen altından rekor üstüne rekor geliyor.

BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı Garth Bregman, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi.

Takvim'in haberine göre; Martin Place Securities İcra Kurulu Başkanı Barry Dawes de yaptığı değerlendirmede, altında çok, çok güçlü bir piyasa olduğuna işaret etti ve "İki yıllık süreçte altın fiyatının 3500 dolar/ons seviyesine gitmesini bekliyorum" dedi.

Altın niye yükseliyor?

Altında güçlü yükselişe pandemi ve bunun ekonomi üzerine etkilerinden kaynaklanan endişeler neden oldu ve yükselişler negatif reel faiz ve zayıflayan dolardan destek aldı. Akdeniz'de gerilimin tırmanması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin artması ve Kovid-19 tehlikesinin devam etmesi sebebiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınıyor. Bu da altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor.

Goldman Sachs yeni tahminini yayımladı

İlave teşviklerin gelecek olması ile birlikte, Goldman Sachs Group Inc.,bir değerlendirmede daha yaptı. Yapılan değerlendirmede, hükümetlerin para birimlerinin değerini düşürmesi sonucu altının "son merci" para birimi haline geldiğini belirtti ve ons başına 2,300 dolara doğru bir ralli tahmininde bulundu. Salı günü, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin reel faizi önceki rekor düşük seviyenin altında kapandı.

JPMorgan Chase & Co: Hızını kaybedecek

JPMorgan Chase & Co., fiyatların 2020 yılında yüzde 27 yükselmesine neden olan rallinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde hızını kaybedeceğini söyledi.