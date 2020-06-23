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Medya

Yükselen Türkiye ve Erdoğan sempatisinden rahatsız oldu: BBC'nin algı operasyonu, Arapları ayağa kaldırdı!

Arap dünyasında yükselen Başkan Erdoğan ve Türkiye sempatisinden rahatsız olan İngiliz BBC, Arapça yayın yaptığı BBC Arabic'te skandal bir algı operasyonuna imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 23:41:00 - 2020-06-23 23:48:07
Yükselen Türkiye ve Erdoğan sempatisinden rahatsız oldu: BBC'nin algı operasyonu, Arapları ayağa kaldırdı!

 Nurullah Alpay -yeniakit.com.tr 

İngiliz yayın organı BBC Arabic, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla yargılanan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği bir haberle, Arap dünyasında yükselen Başkan Erdoğan ve Türkiye sevgisini kırmayı amaçlayan skandal bir algı operasyonu gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisini Hitler'e benzetti

Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzey temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan BBC, haber ile ilgili tepki çeken bir fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa diktatörlerinden Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetildiği resmiyle beraber 'Türk faşizmini durdur' yazılı ifadenin bulunduğu afişi habere ilişkilendirerek skandala imza attı. 

Arap halkları tepki gösterdi

Haberin sosyal medya mecralarından paylaşılması üzerine Türkiye'ye taraftarı Araplardan BBC'nin algı operasyonuna büyük tepki geldi. 'Türkiye'nin son dönemde güçlü bir yükselişi olduğunu' ve 'sömürgeci bir ülkenin bunu hazmedemediğini' söyleyen Arap sosyal medya kullanıcıları, BBC'nin 'tarafsız olmadığını', 'Türkiye karşıtı bu fotoğrafla tarafını belli ettiğini',  ve 'güvenilir olmadığını' dile getirerek İngiliz yayın kuruluşunu tepki bombardımanına tuttu.(Kaynak:Nurullah Alpay / Yeniakit.com.tr)

Tepkinin ardından BBC'den geri adım

Arap sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan BBC, sosyal medyada kullandığı fotoğrafı değiştirmek zorunda kaldı.

İngiliz yayın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı yapmak için kullandığı fotoğrafı kaldırarak yerine Demirtaş'ın 'sevecen' fotoğrafını koydu.

İşte BBC'nin algı operasyonu yaptığı ve geri vites yaptığı paylaşımı: 

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