  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Yüksel Arslan kimdir? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü kim?
Biyografi

Yüksel Arslan kimdir? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü kim?

Yüksel Arslan kim? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı. Peki, Yüksel Arslan kimdir nereli?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:44:00 -
Yüksel Arslan kimdir? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

Yüksel Arslan kimdir?

1970 yılında Çanakkale´nin Bayramiç İlçesinde doğan Yüksel Arslan, ilk ve orta öğrenimini kendi ilçesinde tamamlamış ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Arslan, 1994 yılında Zonguldak Çaycuma Pansiyonlu Merkez Orta Okuluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atandı. Askerlik hizmetini kısa dönem olarak tamamladıktan sonra 1996 yılında Çaycuma Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Müdür Başyardımcısı, 2004 yılında aynı okulun Müdürü olan Yüksel Arslan 2009 Yılında Sivas Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

2012 yılında Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Arslan, bu görevleri sırasında birçok kamu ve STK'ların yönetim ve denetim kurullarında bulundu. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Projelerinde yönetici ve yararlanıcı olarak görev aldı. Bakanlığımızca düzenlenen birçok seminer, kurs ve şura çalışmalarına katıldı. Çeşitli Federasyonlara bağlı Ulusal Hakem ve İl Hakemi görevlerinde bulundu. 20 Mart 2014 tarihinde atandığı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sonra 27 Mayıs 2016 tarihinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan ve 31 Mayıs 2016 tarihinde göreve başlayan Arslan evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Ali Karasar kimdir? Hasan Ali Karasar kariyeri
Hasan Ali Karasar kimdir? Hasan Ali Karasar kariyeri

Biyografi

Hasan Ali Karasar kimdir? Hasan Ali Karasar kariyeri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi
Gündem

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı canlı yayında ablasının vefatını öğrenen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, acı haberi sesi titreyerek stüdyodakilere söyl..
Beklenen açıklama geldi! Altın rekor tazeledi
Ekonomi

Beklenen açıklama geldi! Altın rekor tazeledi

Altının yönünün belirlenmesi için beklenen ABD enflasyonu açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. 1982 yılından bu yana çıkan en ..
Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz
Ekonomi

Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 4 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay